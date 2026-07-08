Detectan a 59 empresas y personas relacionadas a los fraudes inmobiliarios

Al menos 59 personas y empresas operan de manera sistemática en el fraude inmobiliario, afirmó el coordinador de Investigación Estratégica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Jorge Emilio Iruenas Álvarez.

En entrevista con La Razón, el funcionario local explicó que la detección de estos perfiles se dio como parte de las investigaciones en torno a las denuncias por este tipo de ilícito y la estrategia que llevan a cabo para combatir el mismo.

El Dato: La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también colabora en la detección de fraudes inmobiliarios en las distintas plataformas digitales.

“Parte de la estrategia tiene un primer relacionado con la clasificación, en la que identificamos las cinco tipologías en las que al día de hoy estamos enfocados: el fraude inmobiliario, de inversión, por suplantación, por oferta falsa de trabajo y por falso crédito.

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“Hemos ya logrado identificar que opera de manera sistemática, son 59 entre personas y empresas. Esto es un trabajo que al día de hoy, en tiempo real, realiza esa unidad que forma parte del órgano de política criminal”, mencionó.

El fraude inmobiliario está relacionado con un esquema en el cual los delincuentes presentan supuestas ofertas de remates inmobiliarios, arrendamientos o compraventa de inmuebles. Muchos engaños se hacen con la solicitud de anticipos.

315 estafadores han sido llevados ante un juez

El funcionario capitalino explicó que, debido a las atractivas promociones, hay personas quienes se ponen en contacto con los ofertantes y hacen depósitos para “apartar” el lugar y una vez hecho esto, no vuelven a obtener respuesta. A ello se suma que en ocasiones quienes ofrecen los inmuebles usan imágenes falsas en sus perfiles de redes sociales.

Iruenas Álvarez dijo que uno de los casos emblemáticos que ya se llevaron ante un juez es el de la Promotora Tarímbaro, la cual ofrecía en Internet supuestos remates y adjudicaciones inmobiliarias.

En mayo pasado, la fiscala capitalina, Bertha María Alcalde Luján, encabezó una conferencia en la cual se detalló que por este caso abrieron 129 carpetas de investigación, por el mismo número de víctimas; además, que las afectaciones estimadas son de 39 millones de pesos.

Asimismo, las autoridades ejecutaron cinco órdenes de aprehensión y aclararon que hasta ese momento estaba una persona en prisión preventiva por su supuesta participación en este engaño.

Mil 891 indagatorias por fraude hubieron en mayo pasado

Sobre las 59 personas y empresas ligadas a fraudes inmobiliarios, el funcionario mencionó que aún trabajan para descartar coincidencias, pero también para ampliar el espectro de sospechosos.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, en 2025 abrió 21 mil 765 carpetas de investigación por fraude, de las cuales cinco mil 659 casos correspondieron a denuncias por venta y renta de bienes. En este rubro se incluyen operaciones relacionadas con casas, departamentos, automóviles, productos en línea, entre otras.

El coordinador en la Fiscalía local detalló que entre 2025 y lo que va de 2026 tienen un registro de mil 225 carpetas de investigación por fraude relacionado con la venta y renta de inmuebles. Actualmente, los datos son analizados para comprobar si son parte de esquemas de estafas masivas o, en algunos casos, situaciones aisladas, los cuales se dan, principalmente, en Facebook, Market Place y MercadoLibre.

Iruenas Álvarez explicó que en el caso de fraude inmobiliario, las colonias usadas para las estafas, sin que ocurran realmente ahí las supuestas ventas o rentas de inmuebles, son Roma y Condesa, en Cuauhtémoc; Polanco, en Miguel Hidalgo, y Del Valle, en Benito Juárez.

“Con el tema de los avances de plataformas digitales, normalmente muchas o la mayoría de estas ofertas que caen en el engaño se dan a través de redes sociales o plataformas digitales, como mencionaba, no necesariamente la persona que está haciendo el defraudador es quien está en esas alcaldías”, precisó.

ILÍCITO, AL ALZA ı Foto: Especial

ESPERA DE REPORTES. “Excelente ubicación para vivir la experiencia de la CDMX durante el Mundial”, dice un anuncio en Facebook que promete un alojamiento en la Roma Norte, en Cuauhtémoc, pero sin fotos ni costo o dirección del inmueble. Al respecto, autoridades capitalinas consideraron que conforme pase el Mundial podría haber denuncias por fraudes inmobiliarios en la ciudad.

Iruenas Álvarez consideró en que haya casos de estafas de este tipo debido a la justa deportiva que inició el 11 de junio.

“Puede ser que en próximos días o como vaya transcurriendo el Mundial respecto de los demás partidos que se tengan, la persona ya va a poder verificar que, tristemente, el anticipo o la reservación que había hecho, fue parte de un esquema fraudulento”, dijo.

En Facebook hay diversos testimonios en los que los mismos grupos de renta de distintas zonas de la ciudad alertan a los usuarios para no caer en estafas que ellos mismos detectan y que concuerdan con lo dicho por Iruenas Álvarez sobre la petición de depósitos para delinquir.