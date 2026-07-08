Entrega Brugada 3 estaciones de la L2 del Metro

De izq. a der.: Juan Pablo de Botton, Clara Brugada, Héctor García y Adrián Rubalcava, ayer, en la estación Hidalgo.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que la rehabilitación de las estaciones Bellas Artes, Hidalgo y Allende de la Línea 2 del Metro beneficiará a más de un millón de usuarios diarios.

Durante la entrega de estos tres espacios, la mandataria local resaltó que las obras incluyen mantenimiento estructural, preventivo y correctivo de vías y material rodante, así como la recuperación de 34 trenes, la renovación integral de instalaciones hidráulicas y eléctricas.

“En total se intervino con dos mil 200 millones de pesos; mil 500 de ellos provienen del Gobierno de México, y se destinaron dos de cada tres pesos al mantenimiento, para garantizar el buen funcionamiento del Metro y de esta Línea 2.

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El Tip: Entre enero y mayo del presente año, el Metro registró 407 millones de viajes, de los cuales 63 millones ocurrieron en la Línea 2, equivalentes a 15 por ciento del total.

“Esta inversión que estoy diciendo no es visible, pero sí es trascendente. Significa cuidar la seguridad, la confiabilidad, la funcionalidad y el futuro de la infraestructura del Metro para las próximas décadas”, mencionó.

Brugada Molina, quien llevó a cabo un recorrido por estas estaciones, destacó que los trabajos de mantenimiento de las mismas se hicieron con las menores afectaciones posibles para los usuarios, experiencia que ayudará a replicar y mejorar en las siguientes intervenciones al Metro.

La funcionaria capitalina detalló que para la renovación integral de las 16 estaciones de la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, se destinaron 782 millones de pesos y 65 por ciento de la inversión total se orientó al mantenimiento.

Mil 500 millones de pesos aportó la Federación para obras

De acuerdo con la Jefa de Gobierno, la inversión para estas obras permitió aumentar 21 por ciento el número de trenes en operación en esta ruta del Metro, al pasar de 28 a 34 convoyes.

Sobre los trabajos en Bellas Artes, Hidalgo y Allende, Brugada Molina resaltó la instalación de mil nuevas luminarias, 202 cámaras de videovigilancia, nuevos murales, torniquetes y escaleras eléctricas.

“Quisimos que la fuerza y la identidad patrimonial del Palacio de Bellas Artes no terminara donde acaba la plaza, que acompañara a las y los usuarios hasta el corazón del Metro”, mencionó.