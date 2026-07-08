Advierten que Fan Fest expone a niños a chelas

Un padre y su hijo compran bebidas en un carrito con cerveza y refresco, ayer.

El vocero de la asociación Red de Acción sobre el Alcohol, Luis Alonso Robledo, consideró que los espacios tipo Fan Fest de la Ciudad de México, instalados para el Mundial de Futbol, podrían motivar el consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad.

En entrevista para La Razón, el experto en la materia apuntó que si bien es cierto que en estas áreas son ofertadas cervezas sin alcohol, la exposición constante a logos de marcas como Corona son un acercamiento peligroso para los infantes, quienes acuden a ver los partidos del certamen del Zócalo, por ejemplo.

El dato: Activistas han alertado que la cultura del futbol está intrínsecamente relacionada con el consumo de alcohol, lo que puede provocar actos violentos.

“Claro que les tenemos que poner la atención a estos lugares, porque hay niños y niñas. En el Zócalo capitalino hay logos, ¿y qué está haciendo la industria? Está posicionando su marca, ¿no? Posicionando la marca para llegar a esta población: niños, adolescentes.

TE RECOMENDAMOS: Transporte público capitalino Entrega Brugada 3 estaciones de la L2 del Metro

“Ellos son el objetivo para desarrollar este gusto por las bebidas alcohólicas y que después no les sea tan difícil transitar de las bebidas tradicionales, a estas otras”, reprobó el portavoz.

En un recorrido por esta zona, este diario observó que hay adultos que se acercan con niñas y niños a los distintos stands que hay para la venta de cerveza y refresco para comprar estos productos. En algunos casos el carrito de cerveza está junto con el de las bebidas azucaradas.

2.6 millones de personas mueren en el mundo por el alcohol

Asimismo, en el área techada, donde hay diversas marcas, hay un espacio de la cervecera Corona, frente al cual pasan personas de todas las edades, incluidos infantes, pues enfrente hay un balón Trionda gigante en el cual se toman fotos.

De acuerdo con la encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, del Instituto Nacional de Salud Pública, la población de 12 a 17 años, que consumió alcohol alguna vez, en el último año y en el último mes disminuyó, caso contrario a quienes tienen de 18 a 65 años.

Robledo Carmona además mencionó que, en algunos de los espacios promovidos para ver el Mundial, se realizan estrategias de mercado similares a las impulsadas por la industria alimentaria en centros comerciales.

14 mil latas de cerveza decomisó el Gobierno el domingo

La idea de fondo no es nada nuevo, explicó el especialista, pues es mostrar al público una pequeña prueba del producto que, en primera instancia, no representa un peligro para el consumidor, aún sin ingerir la bebida.

De acuerdo con lo explicado por el exeperto, esto sienta un precedente para desarrollar fidelidad hacia la empresa, como ocurre con stands que brindan pequeñas porciones de un producto o, en su defecto, regalan al consumidor refractarios, calendarios o cualquier otro objeto con los logos de una marca.

“En términos generales sabemos que hay niños de tres años o seis años, que ya vieron seis mil comerciales de la empresa. Los datos epidemiológicos sí nos dicen que a los 13 años empiezan a consumir. Hay una cantidad importante y eso tiene que ver con factores culturales, sociales y comerciales, ¿no? Pero al menos sí sabemos que esos logos de Corona en los Fan Fest, son un acercamiento a las bebidas”, dijo el especialista.

Consumo temprano ı Foto: Especial

Alonso Robledo cuestionó que firmas relacionadas con la industria del alcohol deban promover eventos deportivos en plazas, calles, avenidas o medios de comunicación, ya que detrás de la estrategia, hay una contradicción clara y, a largo plazo, genera las condiciones ideales para crear dependencia hacia la cerveza.

“Si hoy un niño va al OXXO y pide una cerveza sin alcohol o de bajo contenido alcohólico, no habría ninguna medida legal que prohibiera a ese niño acceder a la bebida, porque no está considerada como bebida alcohólica.

“Si te das cuenta, el niño ya tiene el precedente, compra porque ya sabe lo que es eso, lo vio en alguna parte. No lo compra sin saber, ahí es donde está el peligro de estos eventos”, mencionó en entrevista el representante de Red de Acción sobre el Alcohol.

Pero no sólo en el Fan Fest hay venta de alcohol, sino que durante los días en que jugó México en el Mundial, vendedores ambulantes ofrecieron, ilegalmente, tres latas de cerveza por 100 pesos sobre Paseo de la Reforma.

Así, miles de personas, incluso muchas familias, compraron alcohol y lo consumieron frente a niñas, niños y adolescentes.

Como parte de las acciones para combatir este tipo de consumo, el Gobierno de la Ciudad de México implementó un operativo contra la venta ilegal de esta bebida.

Así, desde el 11 de junio, fecha en que inició el Mundial, las autoridades capitalinas decomisaron y destruyeron más de 65 mil latas de cerveza sobre Paseo de la Reforma.