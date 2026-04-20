Megafraude en MetaXchange; caen responsables

La Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo en la colonia Polanco a Nazaret “N”, identificada como dueña o cabeza de MetaXchange Capital, por el presunto fraude que habría afectado a más de mil inversionistas y provocado pérdidas superiores a los 2 mil millones de pesos; la captura se realizó mediante un cateo derivado de una investigación en la que se siguió el rastro del dinero, se analizó la estructura de la operación y se vincularon distintos eventos bajo un mismo patrón, lo que permitió avanzar en la integración del caso, con otra persona ya vinculada a proceso en prisión preventiva y una más enfrentando su proceso con medidas cautelares, de acuerdo con información difundida por la titular de la Fiscalía, Bertha Alcalde Luján.

El caso tomó relevancia pública tras la denuncia de la actriz Sandra Echeverría, quien expuso que la empresa ofrecía esquemas de inversión con rendimientos elevados, incluso superiores a los del sistema bancario, respaldados en apariencia por contratos formales, oficinas físicas y cuentas bancarias que proyectaban legalidad; sin embargo, la compañía dejó de pagar utilidades y de devolver capital desde hace más de 18 meses, lo que detonó más de 200 denuncias formales y evidenció el impacto en cientos de familias que confiaron sus ahorros en el proyecto.

Las indagatorias establecieron que, en una primera etapa, algunos inversionistas sí recibían pagos, lo que reforzaba la credibilidad del esquema y motivaba la entrada de nuevos participantes, generando un crecimiento acelerado; con el paso del tiempo, los depósitos comenzaron a detenerse sin explicación clara, lo que permitió detectar que el funcionamiento real del modelo consistía en utilizar recursos de nuevos inversionistas para cubrir compromisos con los anteriores, configurando un esquema Ponzi o piramidal que depende de un flujo constante de capital y que se vuelve insostenible cuando los retiros superan las entradas.

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La investigación también permitió identificar una operación estructurada con múltiples participantes, en la que la empresa ofrecía inversiones con altos rendimientos y supuestas operaciones financieras respaldadas por elementos que aparentaban formalidad, lo que facilitó la captación de recursos; en este contexto, se confirmó la detención de Patrik “N” y Mariana “N” como presuntos implicados, lo que refuerza la hipótesis de una red organizada detrás del esquema. A ello se suma que los involucrados proyectaban una imagen de solidez mediante presencia pública y patrocinios, incluyendo un equipo en Nascar México, lo que contribuyó a fortalecer la percepción de confianza entre potenciales inversionistas.

Como parte del seguimiento del caso, se difundieron imágenes y un video en el que se observa a la ahora detenida descender de una unidad de la Policía de Investigación y ser escoltada por una agente hacia una puerta, confirmando su puesta a disposición ante las autoridades capitalinas, mientras continúan las diligencias para identificar a todos los responsables, dimensionar el alcance total del daño patrimonial y avanzar en posibles mecanismos de recuperación de recursos. El desarrollo de la investigación permitió establecer un patrón claro en el que la empresa ofrecía esquemas atractivos respaldados en apariencia por contratos, oficinas y cuentas bancarias, realizaba pagos iniciales para generar confianza y posteriormente dejaba de cumplir, reteniendo recursos durante más de 18 meses hasta evidenciar que los rendimientos provenían del dinero de nuevas víctimas, configurando un mecanismo insostenible que terminó por colapsar y derivar en un fraude.

Este caso vuelve a colocar en el centro del debate los riesgos en materia de regulación, transparencia y gobierno corporativo y, sobre todo, autoridades reguladoras como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y otras hacen de plataformas financieras no tradicionales que prometen altos rendimientos sin supervisión clara, así como la vulnerabilidad de los inversionistas frente a esquemas que aparentan legalidad. Le daremos seguimiento puntual a este caso, como a otros fraudes de alto impacto que aún permanecen sin resarcir el daño económico a las víctimas, donde los recursos no han sido devueltos a sus dueños y en algunos casos los responsables continúan prófugos de la justicia.

Voz en off. Grupo Salinas, a través de su división Elektra Motos, aceleró su estrategia de expansión en el primer trimestre de 2026 con la apertura de siete nuevas agencias y la reconversión de 11 puntos de venta Italika al formato multimarca especializado, una apuesta que implica una inversión relevante en infraestructura comercial, logística y posicionamiento de marca, además de la generación de empleos directos e indirectos en cada una de las nuevas plazas. Con ello, la compañía supera las 100 agencias a nivel nacional y fortalece su presencia en mercados clave como Querétaro, Chiapas, Sinaloa y Jalisco, capitalizando el dinamismo del mercado de motocicletas en México mediante un modelo de negocio que integra distribución, financiamiento y servicio posventa… Por cierto, GS Motos alcanzó 10 millones de motocicletas ensambladas en México tras más de 17 años de operación, con plantas en Toluca y Guadalajara que en conjunto superan una capacidad de 1.6 millones de unidades anuales en cerca de 510 mil metros cuadrados, donde se integran procesos de ensamble, control de calidad y distribución, siendo la unidad 10 millones el modelo Italika 250 Z y consolidando un portafolio que incluye Italika, Hero, Benelli y Morbidelli…