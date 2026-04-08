SSC advierte posible fraude y estafa a seguidores de artistas y grupos musicales

La SSC exhortó a los seguidores de artistas y grupos musicales a no caer en posibles fraudes o estafas digitales en las que se podrían robar sus datos personales e incluso vaciar las cuentas bancarias.

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió un comunicado dirigido a las personas que sean fans de artistas o grupos musicales.

Puntualizó que el robo de información se puede realizar por medio de páginas web falsas, pues los “ciberdelincuentes se aprovechan de las tendencias, los gustos musicales y la inmediatez de la información para delinquir.”

Estafa cibernética ı Foto: Especial

¿Cómo se hace el fraude?

De acuerdo con la SSC CDMX, estos fraudes pueden realizarse por medio de mensajes atractivos en los que se prometen experiencias exclusivas con los artistas o grupos musicales.

También pueden incluir accesos anticipados, material inédito o beneficios especiales; por lo que se utilizan enlaces que direccionan a los usuarios a páginas falsas.

Estos mensajes; que contienen frases como “solo por tiempo limitado” o “solo para verdaderos fans” pueden ser enviados por medio de:

Redes sociales

Correos electrónicos

Aplicaciones de mensajería instantánea

Las personas que sean fanáticas de algún artista o grupo musical podrían caer en este tipo de estafas o fraudes debido a que las páginas web falsas tienen apariencias similares a las que tienen las plataformas oficiales.

Al acceder a los links falsos, las personas pueden ser víctimas de robo de datos personales, credenciales de acceso, contraseñas, información sensible y robos bancarios.

Asimismo, señalan que incluso se podría utilizar la información obtenida para cometer otros delitos como lo son los fraudes bancarios o la venta de datos en mercados ilegales.

Robo de datos ı Foto: Especial

Recomendaciones para evitar fraude

La Policía Cibernética de la SSC CDMX emitió las siguientes recomendaciones:

No dar clic en enlaces sospechosos

Verificar la dirección (URL) de las páginas antes de ingresar datos

No compartir información personal, contraseñas o datos bancarios en sitios no confiables

Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas

Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales

Desconfiar de mensajes con sentido de urgencia o promociones “demasiado buenas para ser verdad”

Revisar los canales oficiales de artistas o plataformas antes de acceder a promociones

Mantener actualizado el dispositivo, navegador y antivirus

Evitar conectarse a redes wifi públicas para realizar operaciones importantes

Reportar cualquier página o mensaje sospechoso

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