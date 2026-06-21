Costo del Día del Padre subió 74% en los últimos 3 años en CDMX

Padres de familia celebran el Día del Padre en la Ciudad de México, el domingo 21 de junio de 2026.

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), el costo por celebrar el Día del Padre subió hasta un 74.8 por ciento en la Ciudad de México en los últimos tres años.

Este cálculo se obtuvo a partir de estimaciones por gastos promedio que las familias invertirán en cada padre de familia. Por ejemplo, en 2023 la inversión realizada en cada padre se situó en mil 750 pesos, pero para este 2026 la cifra llegó a 3 mil 059 pesos.

Karen Ortega, madre de familia, explicó a La Razón que cada año celebra el Día del Padre y que los electrónicos, así como la comida en restaurantes, subieron su precio considerablemente.

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“Le compré [a Sergio, el padre de sus hijos] unos audífonos. Digo, no compré el año pasado lo mismo, pero sí se me hicieron caros. Fueron 2 mil 800 [pesos] y como una anda checando precios en varias partes, me acuerdo que otros similares, te hablo hace dos o tres años, estaban en 2 mil, por mucho 2 mil 200. Yo iba con esa idea, y sí me sorprendió el precio” Karen Ortega, madre de familia



Un padre de familia sostiene a su bebé en calles de la Ciudad de México, el domingo 21 de junio de 2026. ı Foto: Luis Olivera / La Razón

Costo sube 7.45% en comparación con 2025

En torno a estas declaraciones, se pudo constatar que, incluso si se tomaran en consideración los datos de 2025, el costo promedio por familia ha seguido aumentado considerablemente para las celebraciones del Día del Padre en la capital.

Durante el año pasado, el gasto promedio familiar para celebrar el Día del Padre llegó a situarse en 2 mil 847 pesos; en comparación con el costo promedio de 2026, hubo un incremento total de 7.45 por ciento.

“Sí me festejan, pero salimos a comer a lugares donde sabemos que no nos vamos a pasar de la cuenta. Y eso porque todo ha subido mucho, la ropa, los aparatos, la comida en todos lados, todo . Este año, gracias a Dios sí nos dio para salir, pero el año pasado no salimos. Pedimos comida y estuvimos en la casa”, expuso Alejandro Álvarez, uno de los 1.7 millones de padres de familia que, según las estimaciones de la Canaco, radican en la Ciudad de México.

Un padre de familia recorre la Ciudad de México de la mano de su hijo, el domingo 21 de junio de 2026. ı Foto: Luis Olivera / La Razón

Estiman derrama económica de 5 mil 506 mdp

De acuerdo con la Canaco, la derrama económica por el Día del Padre alcanzará los 5 mil 506 millones de pesos este 2026, lo que representa un incremento de 11.73 por ciento en contraste con 2025, año en el que los comercios capitalinos registraron ventas por hasta 4 mil 928 millones de pesos.

Conviene destacar que, la derrama económica por esta celebración, ha aumentado sostenidamente desde 2020 , año en el que la Canaco reportó 725 millones de pesos en ventas para los negocios de la Ciudad de México, en un contexto afectado por la pandemia de Covid-19.

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cehr