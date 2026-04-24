Vinculan a proceso a Nazaret ‘N’, fundadora de empresa fraudulenta MetaXChange; seguirá en prisión

Vinculan a proceso a Nazaret "N" por caso de MetaXChange; seguirá en prisión preventiva.

Nazaret “N”, fundadora de la empresa MetaXChange y presunta líder de los esquemas fraudulentos que operaban con este nombre, fue vinculada a proceso por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), por lo que seguirá en prisión preventiva.

Así lo informó la FGJ-CDMX en un comunicado, en donde destacó que la vinculación a proceso fue por el delito de fraude, relacionado con las operaciones de esta empresa, las cuales, puntualizó la dependencia, asemejan a un esquema tipo Ponzi o piramidal.

📝 La Fiscalía CDMX obtuvo la vinculación a proceso de Nazaret “N”, identificada como probable líder de MetaXchange, empresa que operaba bajo un esquema de fraude piramidal.



En este caso, Patrik “N” ya se encontraba vinculado a proceso con medida de prisión preventiva, mientras… pic.twitter.com/DN18SA5s22 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 24, 2026

Recordó que, por estos hechos, Nazaret “N” fue detenida el 17 de abril durante un cateo en la colonia Polanco III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. Mientras que sus presuntos cómplices, Patrik “N” y Mariana “N”, ya habían recibido otras medidas: el primero, fue vinculado a proceso con prisión preventiva, mientras que, la segunda, enfrenta proceso penal en libertad con medidas cautelares.

Nazaret “N” seguirá bajo prisión preventiva y permanecerá en el penal de Santa Martha Acatitla.

¿Cómo fue el supuesto fraude MetaXChange por el que hubo detenidos?

Como lo recordó la Fiscalía capitalina en el mismo comunicado, la empresa MetaXChange, presumiblemente fundada por Nazaret “N”, fue identificada como una que incurre en prácticas fraudulentas mediante esquemas conocidos.

Sitio web de MetaXChange, empresa acusada de fraudulenta. ı Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con la descripción de la Fiscalía, la empresa prometía a los usuarios inversiones de alto rendimiento, de hasta 15 por ciento mensual.

Lo anterior mediante una fachada de empresa legal y seria, con contratos, oficinas y cuentas bancarias. También, mediante pagos a nuevos usuarios que generaban confianza.

Patrick "N", vinculado a proceso por caso de MetaXChange. ı Foto: FGJ-CDMX

No obstante, investigaciones de la Fiscalía revelaron que estos pagos no provenían de inversiones reales, sino de recursos aportados por nuevos usuarios (o “víctimas”, como los llama la Fiscalía), lo cual, constituye un esquema fraudulento.

Por estos hechos, se identificaron más de 120 denuncias contra MetaXChange, así como una afectación superior a 150 millones de pesos.

Mariana "N", quien enfrenta proceso en libertad por caso de MetaXChange. ı Foto: FGJ-CDMX

“Esto confirma una operación sostenida en el tiempo, no hechos aislados”, explicó la Fiscalía.

Incluso, una de las denunciantes más destacadas fue la actriz Sandra Echeverría, quien atrajo atención nacional al caso.

Por estos hechos, fueron detenidas tres personas: Nazaret “N”, entre el 19 y 23 de abril; Patrik, “N”, el 21 de abril, y Mariana “N”, el 22 de abril.

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