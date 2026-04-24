Comerciantes agreden y amenazan a reporteros a un lado de Palacio Nacional

Comerciantes ambulantes del Centro Histórico de la Ciudad de México agredieron y lanzaron amenazas de atentar contra la vida de los reporteros que cubren la Presidencia de la República, luego de una gresca a un lado de Palacio Nacional.
El conflicto inició sobre la calle Corregidora, donde las y los periodistas esperaban la llegada de invitados que se reunieron esta mañana con la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Una de las comerciantes obstruía uno de los accesos al área habilitada para los reporteros, camarógrafos y fotógrafos, por lo que cuando una periodista intentó ingresar, la mujer la agredió lanzándole una de las vallas que blindan el espacio. Pronto, otros comerciantes comenzaron a lanzar insultos contra los reporteros.
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Entre los vendedores que se abalanzaron se escuchó la voz de hombres que comenzaron a gritar: “¿Quieres que lo mate?, ¿quieres que lo mate?”
En el momento, las autoridades no se hicieron presentes hasta pasados varios minutos cuando más de una veintena de policías llegaron y comenzaron a interrogar para saber qué ocurrió.
El subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Adolfo Llubere Sevilla, explicó que esta calle es controlada por una mujer a la que se identifica como “Jovita” y con la que ya se han tenido conflictos del mismo tipo, pero aseguró que esta ocasión se aplicará “la ley”.
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MSL