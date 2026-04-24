En Centro Histórico

Comerciantes agreden y amenazan a reporteros a un lado de Palacio Nacional

Periodistas que cubrían actividades de la Presidencia fueron atacados en calle Corregidora; policías intervinieron minutos después

Agreden a periodistas cerca de Palacio Nacional
Agreden a periodistas cerca de Palacio Nacional Foto: Especial
Por:
La Razón Online

Comerciantes ambulantes del Centro Histórico de la Ciudad de México agredieron y lanzaron amenazas de atentar contra la vida de los reporteros que cubren la Presidencia de la República, luego de una gresca a un lado de Palacio Nacional.

El conflicto inició sobre la calle Corregidora, donde las y los periodistas esperaban la llegada de invitados que se reunieron esta mañana con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Una de las comerciantes obstruía uno de los accesos al área habilitada para los reporteros, camarógrafos y fotógrafos, por lo que cuando una periodista intentó ingresar, la mujer la agredió lanzándole una de las vallas que blindan el espacio. Pronto, otros comerciantes comenzaron a lanzar insultos contra los reporteros.

TE RECOMENDAMOS:
Baja percepción de inseguridad en diez alcaldías de Ciudad de México durante 2026.
El indicador bajó 2.68% frente al trimestre previo

Baja percepción de inseguridad en 10 alcaldías de CDMX durante 2026, según encuesta del INEGI

Entre los vendedores que se abalanzaron se escuchó la voz de hombres que comenzaron a gritar: “¿Quieres que lo mate?, ¿quieres que lo mate?

En el momento, las autoridades no se hicieron presentes hasta pasados varios minutos cuando más de una veintena de policías llegaron y comenzaron a interrogar para saber qué ocurrió.

El subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Adolfo Llubere Sevilla, explicó que esta calle es controlada por una mujer a la que se identifica como “Jovita” y con la que ya se han tenido conflictos del mismo tipo, pero aseguró que esta ocasión se aplicará “la ley”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Accidente en escalera eléctrica deja 11 lesionados
En CDMX

Caída en cadena en escalera del Metro deja 11 lesionados en estación Miguel Ángel de Quevedo