Comerciantes agreden y amenazan a reporteros a un lado de Palacio Nacional

Comerciantes ambulantes del Centro Histórico de la Ciudad de México agredieron y lanzaron amenazas de atentar contra la vida de los reporteros que cubren la Presidencia de la República, luego de una gresca a un lado de Palacio Nacional.

El conflicto inició sobre la calle Corregidora, donde las y los periodistas esperaban la llegada de invitados que se reunieron esta mañana con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

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Una de las comerciantes obstruía uno de los accesos al área habilitada para los reporteros, camarógrafos y fotógrafos, por lo que cuando una periodista intentó ingresar, la mujer la agredió lanzándole una de las vallas que blindan el espacio. Pronto, otros comerciantes comenzaron a lanzar insultos contra los reporteros.

Entre los vendedores que se abalanzaron se escuchó la voz de hombres que comenzaron a gritar: “¿Quieres que lo mate?, ¿quieres que lo mate?”

En el momento, las autoridades no se hicieron presentes hasta pasados varios minutos cuando más de una veintena de policías llegaron y comenzaron a interrogar para saber qué ocurrió.

El subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Adolfo Llubere Sevilla, explicó que esta calle es controlada por una mujer a la que se identifica como “Jovita” y con la que ya se han tenido conflictos del mismo tipo, pero aseguró que esta ocasión se aplicará “la ley”.

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MSL