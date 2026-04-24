Caída en cadena en escalera del Metro deja 11 lesionados en estación Miguel Ángel de Quevedo

Una caída en cadena en una escalera eléctrica de la estación Línea 3 del Metro de la Ciudad de México dejó al menos 11 personas lesionadas la mañana de este viernes 24 de abril, en uno de los puntos con mayor afluencia de usuarios en la capital.

El incidente ocurrió en la estación Miguel Ángel de Quevedo, cuando un usuario perdió el equilibrio mientras descendía por la escalera eléctrica, presuntamente debido a que su calzado quedó atorado entre los peldaños.

La situación provocó un efecto dominó que derivó en la caída de varios pasajeros que se encontraban detrás.

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El Sistema de Transporte Colectivo Metro confirmó que el accidente activó el mecanismo de paro de emergencia de la escalera, luego de que un objeto quedara atrapado en la estructura metálica.

🚨 CAEN 11 USUARIOS EN ESCALERA DEL METRO MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO



Un objeto atorado provocó el frenado repentino de una escalera eléctrica. El paro automático dejó 8 lesionados leves y 3 trasladados a hospital para valoración. https://t.co/NW7f74DY3o — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) April 24, 2026

Tras el percance, personal de Seguridad Industrial y Protección Civil acudió de inmediato para atender a los afectados, quienes recibieron primeros auxilios en el lugar.

Como resultado del incidente, 11 usuarios presentaron lesiones, principalmente golpes, contusiones y raspones.

De ellos, ocho personas se retiraron por sus propios medios tras ser valoradas en el sitio, mientras que tres más fueron trasladadas a hospitales cercanos para una revisión médica más detallada.

La estación Miguel Ángel de Quevedo forma parte de la Línea 3, una de las más utilizadas del sistema, que conecta Indios Verdes con Universidad y registra diariamente una alta concentración de pasajeros.

Este contexto de alta afluencia suele incrementar el riesgo en zonas como escaleras y andenes, especialmente en horas pico

Luego del incidente, técnicos de instalaciones electromecánicas realizaron una revisión completa de la escalera eléctrica, la cual fue puesta nuevamente en funcionamiento.

Asimismo, el Metro informó que la aseguradora del sistema y el área de Atención al Usuario brindaron apoyo y seguimiento a las personas afectadas.

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MSL