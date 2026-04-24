Baja percepción de inseguridad en 10 alcaldías de CDMX durante 2026, según encuesta del INEGI

La percepción de inseguridad en la Ciudad de México registró una disminución durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El indicador bajó 2.68 por ciento frente al trimestre previo, con lo que suma dos periodos consecutivos a la baja y se coloca 34 puntos porcentuales por debajo del nivel más alto reportado en el primer trimestre de 2018.

El comportamiento a nivel local mostró reducciones en 10 de las 16 alcaldías. Entre los casos más relevantes se encuentran Milpa Alta, con una caída de 18 por ciento; Azcapotzalco, con 13 por ciento, y Cuauhtémoc, con 10 por ciento.

El reporte también refleja un ajuste en la agenda de preocupaciones de la población. La seguridad descendió más de siete puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2025 y se ubicó en la sexta posición entre los principales problemas de la capital. Al mismo tiempo, creció la proporción de personas que prevén una mejora en este rubro: el porcentaje pasó de 44.5 a 48.1 por ciento, lo que representa un avance de 7.8 puntos respecto al trimestre anterior.

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En cuanto a la evaluación institucional, el porcentaje de adultos que califican como efectivo el desempeño de la policía capitalina alcanzó su nivel más alto desde que se tiene registro, con 49.5 por ciento. Esta cifra supera en más de 12 puntos el 37.21 por ciento observado en el segundotrimestre de 2019.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México atribuyó estos resultados a la estrategia de seguridad aplicada en coordinación con el gabinete local. La dependencia indicó que las acciones continuarán bajo la conducción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, en conjunto con el Gobierno de México, con el propósito de consolidar la tendencia descendente en la percepción de inseguridad en la capital.

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JVR