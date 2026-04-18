Cae Nazaret ‘N’, fundadora de Metaxchange Capital, empresa acusada de fraude por Sandra Echeverría

Nazaret “N”, fundadora y CEO de Metaxchange Capital, empresa investigada por presuntamente operar un esquema de fraude bajo la fachada de inversiones en la Ciudad de México, fue detenida tras permanecer prófuga de la justicia.

La captura ocurrió el pasado 17 de abril durante un el cateo realizado por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en un inmueble ubicado en la exclusiva colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, informó la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján.

De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, la detención se llevó a cabo en el edificio marcado con el número 71 de la calle Pedro Calderón de la Barca, en las inmediaciones del Parque Lincoln y la avenida Presidente Masaryk.

Tras su aprehensión, Nazaret “N” fue trasladada al reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Detenida Nazaret "N", CEO de Metaxchange Capital. ı Foto: X, @BerthaAlcalde

De acuerdo con la fiscal capitalina, las operaciones de Metaxchange Capital afectaron a múltiples víctimas. Entre ellas estaría sería la actriz mexicana Sandra Echeverría Gamboa, quien el pasado 26 de febrero denunció que tanto ella como otras mil personas resultaron afectadas por un “fraude gigante”.

En ese momento, la actriz informó la detención de dos personas identificadas como Patrick “N” y Mariana “N”, por su presunta relación en el esquema de fraude conocido como “Ponzi”, o piramidal, en el que, expuso, se invirtieron alrededor de dos mil millones de pesos.

Asimismo, indicó que por este caso se habían presentado más de 200 denuncias contra representantes de la empresa; no obstante, la señaló que “sólo algunas han procedido”.

Al respecto, la FGJCDMX añadió que Metaxchange está relacionada con más de 120 denuncias y que la afectación económica es superior a los 150 millones de pesos.

La institución explicó que la empresa ofrecía supuestas inversiones con altos rendimientos y operaciones financieras respaldadas con contratos, oficinas y cuentas bancarias que aparentaban legalidad.

Al inicio, algunas personas recibieron pagos, lo que generó confianza entre los inversionistas; sin embargo, posteriormente las retribuciones se suspendieron.

Las autoridades detectaron que los recursos entregados provenían del dinero aportado por nuevas víctimas, lo que configura un esquema piramidal.

📝La Fiscalía CDMX informa sobre la aprehensión de Nazaret “N”, vinculada a MetaXchange, empresa investigada por un esquema de fraude tipo Ponzi o piramidal, relacionada con más de 120 denuncias.



Por este caso, el pasado 2 de marzo, personal ministerial obtuvo la vinculación a… pic.twitter.com/hojKIBQTqO — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 19, 2026

Por este caso, las autoridades ministeriales continúan con el rastreo del dinero. “Analizamos la estructura y vinculamos los distintos eventos bajo un mismo patrón”, señalaron.

Por este caso, Mariana “N” fue vinculada a proceso el pasado 2 de marzo y le impusieron medidas cautelares, mientras que Patrick “N” permanece en prisión preventiva.

“Este caso no se detiene aquí. En la FGJCDMX vamos a seguir avanzando hasta desarticular por completo esta estructura y garantizar que cada persona afectada tenga acceso a la justicia”, destacó la fiscal Berta Alcalde Luján.

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cehr