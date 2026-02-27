En los últimos días, el nombre de Metaxchange ha ocupado titulares tras la denuncia pública de la actriz Sandra Echeverría, quien aseguró haber sido víctima de un fraude millonario.

El caso ha generado gran atención, no sólo porque la famosa está involucrada, sino también por el alcance del esquema, que habría afectado a más de mil personas en todo México. Esta empresa captaba recursos económicos, prometiendo rendimientos superiores al mercado y operando bajo un modelo que, según especialistas, podría estar fuera de la regulación financiera vigente.

Metaxchange: ¿Por qué lo acusan del fraude a Sandra Echeverría?

Metaxchange se presentaba como una firma mexicana dedicada a acelerar el crecimiento del patrimonio de sus asociados mediante operaciones en mercados internacionales, supuestamente respaldadas por el bróker AvaTrade. Su propuesta incluía contratos con un plazo mínimo de 12 meses, penalizaciones por retiro anticipado y la promesa de “retribuciones periódicas” superiores a las que ofrecen instituciones financieras tradicionales.

TE RECOMENDAMOS: Viral Chicharito Hernández llora por Punch Monkey y se identifica con él

Sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no reconoce a Metaxchange dentro de su padrón de entidades autorizadas para captar ahorro o administrar inversiones del público. Esto significa que, aunque la empresa se amparaba en la figura de Asociación en Participación (AenP), su actividad podría estar incurriendo en prácticas reguladas por la Ley del Mercado de Valores.

Sandra Echeverría señaló ayer en un video que, tras un periodo inicial en el que sí se realizaron pagos, comenzaron los retrasos y finalmente la suspensión total de las retribuciones. Algunos afectados aseguran que llevan más de 18 meses sin recuperar su inversión.

“Yo y más de mil personas más hemos sido defraudadas”, comentó la actriz.

Además, hasta el momento la empresa no ha transparentado el destino del capital ni el estado de las operaciones financieras que supuestamente respaldaban los rendimientos.

Otro punto crítico es la falta de claridad que hay sobre las cuentas operadas en AvaTrade, ya que no se sabe si estaban a nombre de cada inversionista o concentradas bajo la empresa, lo que definiría la relación jurídica real de los asociados y facilitaría a los afectados interponer denuncias.

La actriz informó que dos personas, identificadas como Patrick N. y Mariana N., fueron detenidas por su presunta vinculación con la estructura operativa del esquema de Metaxchange. “Hoy estamos muy contentos porque por fin capturaron a Patrick N. y Mariana N. Nazaret N. es oficialmente prófuga de la justicia”, explicó Sandra Echeverría.