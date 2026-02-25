Semovi emite alerta por posible fraude mediante SMS

La Semovi emitió una alerta a la ciudadanía por posible fraude, indicaron que la spersonas han estado recibiendo mensajes que no han sido enviados por la dependencia.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México emitió una alerta para la ciudadanía por posible fraude, pues se han detectado mensajes de texto que las personas reciben vía SMS que no han sido enviados por la dependencia.

Señalaron que los SMS notifican a las personas que cuentan con 24 hotas para liquidar la deuda vial antes de que se les apliquen cargos judiciales; sin embargo, estos no son enviados por la Semovi.

En dichos mensajes de texto presionan a los usuarios para que estos den clic en el enlace que se encuentra adjuntos, pero este es una posible estafa, ya que la Semovi no envía SMS para notificar a las personas sobre sus adeudos.

La dependencia puntualizó que en dichos mensajes se notifica no sólo de supuestos adeudos de movilidad, sino también de multas pendientes o sanciones, y señaladon que esta “no realiza notificaciones de adeudos ni solicita pagos a través de mensajes de texto con enlaces externos no oficiales.”

Asimismo, invitaron a la ciudadanía a hacer caso omiso de dichos mensajes, y únicamente consultar información o realizar trámites por medio del portal oficial, así como por medio de las redes sociales oficiales de la Semovi.

¿Qué son las estafas o fraudes con enlaces?

Recientemente se han reportado diversos intentos de estafa o fraude mediante el acceso a enlaces externos que no han sido verificados previamente como un link seguro.

Esta técnica de estafa o fraude funciona mediante enlaces que se envían vía mensaje de texto SMS, conocido como smishing, o también mediante correos electrónicos, conocido como phishing

Estos enlaces permiten que se tenga acceso a contraseñas, información que se encuentra dentro de los dispositivos, datos bancarios e incluso puede instalar algún tipo de malware en los dispositivos.

Regularmente estos métodos de fraude o estafa contienen un mensaje que genera una sensación de presión en la persona que lo recibe, solicitando un pago o alguna acción que debe realizarse de manera inmediata.

Esto ocasiona que las personas que lo reciben no consulten la veracidad de la información que están recibiendo, y que tampoco consulten si el enlace que contiene dicho mensaje sí es el oficial de la institución o empresa que presuntamente lo envía.

