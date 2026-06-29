Marchas y bloqueos en CDMX HOY 29 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha de normalistas en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha feminista en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este lunes 29 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 29 de junio se prevé una marcha, cinco concentraciones y dos citas.

Marchas

Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México: Se concentrarán en el Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 con destino a la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (Av. Universidad No. 1200, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez). (Nota: a las 07:30 hrs. ingresarán en caravana a la Ciudad de México por la Caseta de Tlalpan).

Concentraciones

Familiares y Amigos de Joven Desaparecida : En la Televisora “TV Azteca” (Periférico Sur No. 4121, Col. Fuentes del Pedregal, Alc. Tlalpan), desde las 08:00. (Nota: no se descarta la afectación de las vialidades como medida de protesta) .

Colectivo “No es Una Somos Todas” : En el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa), desde las 12:30.

Selección Mexicana de Aficionados “Furia Azteca” : En el Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc), desde las 18:00. (Nota: realizarán un “Banderazo Mexicano” en apoyo a la Selección de Fútbol de México) .

Ecologistas en Acción : En la Embajada de la República Federal de Alemania (Av. Horacio No. 1506, Col. Polanco 1ª. Sección, Alc. Miguel Hidalgo), desde las 19:00. (Nota: no se descarta el bloqueo de vialidades durante el desarrollo de sus actividades) .

Movimiento de Regeneración Sindical: En el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez), durante el día.

Citas Agendadas

Trabajadores de Diferentes Alcaldías : En la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo (Fray Servando Teresa de Mier No. 77, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 11:00.

Núcleo de Solicitantes de Vivienda Movimiento Sin Techo: En la Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc), desde las 16:00.

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