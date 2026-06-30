“Estoy muy agradecido por lo que estoy viviendo”

Restan pocas horas para que arranque uno de los partidos más importantes en la historia de México. El Tricolor choca ante su similar de Ecuador en la ronda de dieciseisavos de final, en el Estadio Azteca, y en 90 minutos o más debe demostrar que las rachas históricas que se rompieron en la fase de grupos del certamen no fueron solamente un espejismo.

En conferencia de prensa Javier Aguirre, entrenador nacional, reconoció que la ilusión sigue a tope y que está agradecido con la gente que lo convenció de quedarse y con Dios por permitirle vivir este momento en su país.

El Dato: Javier Aguirre fue auxiliar técnico de Miguel Mejía Barón en Estados Unidos 1994; comenzó su carrera como estratega en 1996, con Atlante.

“Es un partido muy especial porque estoy en casa, con los míos. Tengo un grupo humano espectacular y tengo una muy buena selección y estar aquí representa mucho, pues hace dos años estaba en Mallorca y ni siquiera me imaginaba estar aquí en frente de ustedes y en la previa de un partido muy importante para mí y para el país; y no tengo más que palabras de agradecimiento al de arriba y a la gente que confió en mí y que cuando renuncié me dijo ‘quédate’ y bueno aquí estoy, aquí sigo dando lata”, dijo El Vasco.

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El entrenador reconoció que tiene un grupo de futbolistas que son grandes seres humanos y que son una familia dentro del Centro de Alto Rendimiento (CAR), resaltando que es algo importante para la unión del plantel.

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“Desde que abrazamos esta profesión entendemos que es éxito o fracaso, nunca hay un término medio, sólo hay un campeón y los demás fracasaron y aprendemos desde jóvenes a eso, a las críticas, la etiquetas y es algo inherente al cargo. Estamos preparados a todo y queremos seguir creciendo y hay que entender que somos seres humanos y que también sentimos y padecemos, pero siempre queremos lo mejor para nuestra selección. En el CAR somos una familia con la misma ilusión intacta desde hace 60 días que nos concentramos y seguimos pensando en el principal objetivo”, resaltó el timonel.

Al ser cuestionado acerca de lo que espera de Ecuador, El Vasco sabe que “son muy intensos, se espera un partido muy cerrado, con muchos mano a mano. Le ganaron a Alemania y con eso se dice todo. Va a ser un partido complicado y tendremos que estar muy alertas y atentos para imponer nuestro estilo y ganar el duelo”.

Por otra parte, Aguirre Onaindia declaró que su equipo vive un gran momento y eso le ayuda mucho a tener la duda de elegir a quién poner en los partidos, pues prefiere tener una baraja amplia que sólo a un jugador.

“Prefiero sentirme presionado y tener seis o siete opciones, que solamente tener un jugador que tiene que estar sí o sí porque no hay otro. Entiendo el cuestionamiento y el debate, conozco y sé cómo está el asunto. Es algo que exige en el futbol y es bueno, si no, no tendría sentido; el futbol sería muy aburrido si no tuviéramos debates y polémicas. En todas las posiciones tengo mucha competencia y está sabrosa la decisión”, añadió.

Javier Aguirre, fiel a su costumbre, resaltó que “hemos estado bien en los tres partidos. Contra Sudáfrica nos faltó estar más juntitos y por eso nos hacían muchas triangulaciones. Con Corea corregimos muy bien eso, pero nos faltó profundidad, y contra Chequia, sobre todo en la segunda parte, llevamos el partido a donde queríamos. Espero que mañana tengamos un poquito de todo y son cosas que uno va intentando mejorar, pero de la cabeza yo puedo asegurar que el equipo está bien”.

El exentrenador del Monterrey, Atlético de Madrid, Japón y muchos otros, también le agradeció a la afición y sabe del papel tan importante que juega, por lo que desea que tanto los fans como los jugadores sigan con la misma sintonía que traen hasta el momento.

“Sin duda, la afición es el jugador número 12 y ayuda mucho saber que está tu gente allá arriba, tu gente más cercana como tu familia y que te están viendo en la mayoría de todas las televisiones del país. Espero que los jugadores estén en comunión con la afición y que se entreguen. Los abucheos están bien, de eso se trata, pues la afición quiere ver a su equipo ganar, jugar bien y golear. Es una exigencia bonita para nosotros, pues jugar en casa te obliga al doble esfuerzo”, acotó.

Por último, manifestó que es un nuevo campeonato y “un torneo a 90 minutos, o bueno quizá un poco más, está muy parejo todo y lo que sí puedo decir es que lo que menos tendremos es ansiedad o nerviosismo”.

Javier Aguirre guió a la Selección Mexicana a los octavos de final de las dos justas mundialistas previas que dirigió. En Corea-Japón 2002 fue eliminado por Estados Unidos, mientras que en Sudáfrica 2010 tropezó con Argentina, que en ese momento estaba bajo las órdenes de Diego Maradona.

Listos para hacer historia

Tras superar la fase de grupos con una campaña perfecta y sin encajar goles, México tendrá que mostrar su mejor versión en el duelo por los dieciseisavos de final ante Ecuador, su examen más riguroso hasta ahora en la Copa del Mundo y en el cual no hay margen para las equivocaciones.

México volverá a jugar en el Estadio Azteca de la capital, donde tendrá el respaldo de decenas de miles de fanáticos que han abarrotado el recinto desde la inauguración del Mundial, el pasado 11 de junio.

“La afición se ha convertido en el jugador número 12”, declaró el seleccionador mexicano, Javier Aguirre. Los coanfitriones cosecharon tres victorias en tres partidos en la fase de grupos, sufrió más de lo esperado para imponerse a rivales como Sudáfrica o República Checa.

Ahora, en un compromiso de acento latinoamericano, están obligados a ganar a Ecuador para mantener viva la ilusión. Para ello deberán apoyarse una vez más en la eficacia de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en el ataque, más la frescura del juvenil volante Gilberto Mora.

“Esperamos a un Ecuador muy dinámico, han demostrado que son muy rápidos y fuertes, nosotros vamos a buscar seguir defendiendo bien”, dijo a los periodistas el centrocampista Obed Vargas.

“Será un partido muy complicado, pero confiamos en que con el apoyo de nuestra gente en casa lograremos superarlos”. Aguirre enfatizó que México deberá “hacer un partido casi perfecto para seguir en la competencia” frente a la selección que conduce el técnico argentino Sebastián Beccacece. “Es un rival de mucho respeto. Ha crecido muchísimo. Tiene muchos jugadores fuera de Ecuador”, declaró. “Va a ser un bonito reto”.

Aguirre destacó la personalidad de un plantel renovado que ambiciona emular las mejores actuaciones de México en los Mundiales y alcanzar los cuartos de final, una hazaña lograda como anfitrión en 1970 y 1986.

Mora, de 17 años, y Vargas, de 29, forman parte de una generación que juega su primer Mundial.