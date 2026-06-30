Paraguay echa a Alemania y Marruecos a Países Bajos

SUMMERVILLE, de Países Bajos, falla en muerte súbita y atajada , ayer, de un penalti a Alemania

Paraguay realizó una de las gestas más grandes de su historia al eliminar 4-3 en penaltis a Alemania, en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, marcó un nuevo fracaso para los teutones, que tienen 12 años arrastrando el prestigio y quienes por primera vez pierden una tanda de pena máxima dentro del certamen.

Desde la final en el Estadio Maracaná en Brasil 2014, en donde bordó su cuarta estrella ante Argentina, el equipo alemán no gana un duelo de fase de eliminación directa en la magna justa.

10 juegos al hilo tiene Neuer recibiendo gol

En Rusia 2018 y Qatar 2022 quedaron eliminados en la fase de grupos. Norteamérica 2026 marcó su regreso a la ronda de nocaut, pero fueron sorprendidos por una Albirroja que tuvo en el portero Orlando Gill a su gran figura de la jornada.

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El cancerbero paraguayo fue el culpable que Alemania viera acabada su racha de cuatro tandas de penaltis seguidas ganadas en el torneo de la FIFA.

Antes de la realizada en Massachusetss, los de UEFA superaron sus eliminatorias en las ediciones de España 1982 (vs. Francia), México 1986 (vs. el Tricolor), Italia 1990 (vs. Inglaterra) y como anfitriones en 2006 (vs. Argentina).

El Dato: JOSÉ CANALE, autor del penalti definitivo, jugó en la Liga MX en los Gallos Blancos del Querétaro, a préstamo desde el Lanús de Argentina.

El partido terminó empatado 1-1 en tiempo regular, pero la Selección de Paraguay se las ingenió para dejar en el camino a Die Mannschaft y avanzar a los octavos de final. Fue primer duelo del Mundial 2026 que se fue a prórroga y a la definición desde los 11 pasos.

Orlando Gill, arquero de San Lorenzo de Almagro, detuvo los cobros de Kai Havertz y Nick Woltemade para encaminar la gesta de los guaraníes, que al mando de Gustavo Alfaro regresaron a una Copa del Mundo tras 16 años; la última vez que la disputaron fue en Sudáfrica 2010, en donde dieron su mejor actuación, al alcanzar los cuartos de final, aunque cayeron ante la eventual monarca España.

“Sin dudas es el triunfo más importante de mi carrera... Fue la victoria más grande de mi vida y ojalá tengamos otras”, dijo tras el partido Alfaro, DT de 64 años de edad, que el Mundial pasado dirigió a Ecuador. “Entraron 26 guerreros y salieron hechos una leyenda“.

JUGADORES de Paraguay, ayer, tras ganarle a los teutones ı Foto: AP

Alemania estuvo cerca de ganar el juego en Massachusetts. Al 102′, ya en tiempo extra, Jonathan Tah pareció derrumbar las esperanzas paraguayas con una gran anotación de cabeza. En una jugada preparada de tiro de esquina, el central corrió a segundo poste y con un martillazo certero venció a Orlando Gill.

Sin embargo, el VAR mandó al árbitro a revisar la acción, pues el defensor Waldemar Anton obstruyó a Gill. El juez central, el marroquí Jalal Jayed, determinó que había falta sobre el cancerbero sudamericano y la anotación de Tah fue anulada.

El gol de la Albirroja lo marcó Julio Enciso, quien ha estado involucrado en todas y cada una de las anotaciones en este Mundial. Por Die Mannschaft descontó Kai Havertz, quien falló en los penaltis.

El talentoso futbolista de 22 años de edad asistió ante Estados Unidos y Turquía, para tener tres colaboraciones en los tres goles mundialitas. Enciso es la joya de Paraguay, siendo de los pocos que militan en Europa; es atacante del Racing de Estrasburgo, de la Ligue 1 de Francia.

La primera parte fue una clase de cómo defender por parte de los paraguayos. El conjunto comandado por Alfaro estuvo atento a las marcas, fino en las coberturas y a tiempo en los apoyos. Por arriba ganaban todo y abajo anticipaban a los delanteros alemanes.

La Selección Paraguaya es reconocida por sus defensores, teniendo a varios de los mejores centrales del futbol sudamericano. En el primer tiempo la pareja conformada por Gustavo Gómez y José Canale estuvieron a la altura de esa historia.

Los zagueros guaraníes fueron un dolor de cabeza para Kai Havertz, Aleksandar Pavlović, Leroy Sané, Florian Wirtz y Deniz Undav, quien fue el que más sufrió en el partido y jamás pudo encontrar una posición clara de gol. El elemento del Stuttgart solamente tuvo un disparo y no fue a puerta.

A pesar del gol de Enciso, la Selección Paraguaya cedió el control del balón a Die Germanen durante todo el juego.

Ni antes ni después del 1-0 el planteamiento paraguayo se modificó y jugaron buscando un contragolpe.

El combinado dirigido por Julian Nagelsmann dio un par de señales de peligro en la parte inicial. Después del descanso Alemania no perdió el tiempo. Pasaron menos de 10 minutos tras reiniciar las acciones para que Kai Havertz cabeceara un centro de Aleksandar Pavlović y poner tablas en el marcador.

A los sudamericanos les vino mal el gol en contra, pues al 57 salió Julio Enciso por lesión. El delantero abandonó el campo por molestias musculares. Pidió tiempo para intentar seguir, pero al final cedió su lugar para el brasileño naturalizado paraguayo, Mauricio.

Die Maschine, con el ánimo de haber empatado, fue a buscar la ventaja. Llenó de centros el área rival, pero los defensores guaraníes salvaron su arco y permitieron que avanzara el reloj.

“Teníamos grandes ambiciones para este Mundial. Es muy duro volver a decepcionar. Fue difícil generar ocasiones y mantener la fluidez en el juego“, comentó Havertz, quien se va con tres dianas de la Copa del Mundo de 2026.

Al 77′ Orlando Gill le negó la segunda anotación de la tarde a los europeos. Por la banda de la izquierda, Wirtz mandó un centro medido para Havertz, quien no realizó el mejor de los contactos y el portero sudamericano realizó la atajada. Una buena intervención del portero, pero el cabezazo fue deficiente.

El tiempo se agotaba y el equipo de Gustavo Alfaro veía más cerca el final del partidovpara forzar los penaltis.

“Fue un partido épico“, señaló el estratega de la Albirroja en conferencia de prensa. “Como son las cosas nuestras, sin sufrir no lo podemos conseguir“, añadió.

Los 90 minutos reglamentarios terminaron y se firmó un disputado empate. En tiempos extra, Die Adler buscó incansablemente a su delantero Nick Woltemade, quien fue otro de los jugadores que falló desde los 11 pasos.

La Selección Paraguaya espera al ganador del choque entre Francia y Suecia.