Gianni Infantino, presidente de la FIFA, recibe apoyo de seis federaciones árabes tras su plan del Mundial

Los dirigentes de seis federaciones árabes de futbol manifestaron su “pleno apoyo” y “confianza” en Gianni Infantino, mientras el asediado presidente de la FIFA lucha por conservar su cargo tras el fracaso de su plan de inversión privada para el Mundial.

El respaldo llegó de Marruecos, coanfitrión del Mundial 2030, así como de Qatar, Egipto, Mauritania, Líbano y Sudán, cuatro de los firmantes son miembros del Consejo de la FIFA.

Federación Noruega de Futbol pide la renuncia de Gianni Infantino de la FIFA ı Foto: AP

“Nosotros, los abajo firmantes líderes de nuestras respectivas asociaciones de fútbol, expresamos nuestro pleno apoyo al señor Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y reafirmamos nuestra confianza en su liderazgo y su compromiso continuo con el desarrollo del fútbol en todo el mundo”, indica el comunicado.

“Valoramos profundamente los esfuerzos sostenidos del señor Infantino por impulsar el futbol a nivel global, ampliar las oportunidades en todas las regiones y fortalecer el papel del deporte para unir a las personas y a las comunidades”.

El comunicado indica que los firmantes “esperan continuar nuestra estrecha cooperación con él hacia un futuro más sólido y próspero para el futbol mundial, ampliando oportunidades y reforzando aún más la contribución del futbol árabe al deporte global”.

Creciente presión sobre el presidente Gianni Infantino tras su fallido plan de vender participaciones en la Copa del Mundo ı Foto: AP

Infantino enfrenta una rebelión tras su plan de vender participaciones del Mundial a inversores de capital privado. Retiró la propuesta de 20.000 millones de dólares después de una airada reacción de dirigentes del futbol mundial, incluido el organismo europeo UEFA, que ha amenazado con boicotear todos los partidos y eventos de la FIFA.

La UEFA se unió a la CONCACAF —la confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe— y a la AFC —la confederación de Asia— y emitió una carta abierta el lunes en la que afirmó que el plan de Infantino fue una “violación fundamental de la confianza” y lo describió como “engaño”.

Y el jueves, la Asociación de Futbol de Irlanda señaló en un comunicado que ha retirado su apoyo para que Infantino sea reelegido como presidente de la FIFA en marzo, al afirmar que “los acontecimientos recientes han suscitado preocupaciones significativas respecto a la gobernanza, la transparencia y la falta de una consulta significativa”.

Las asociaciones de futbol de Inglaterra y Gales hicieron lo mismo la semana pasada, mientras que Irlanda del Norte indicó que respaldaba la postura de la UEFA.

La Federación de Futbol de Nueva Zelanda emitió un comunicado el viernes, en el que señaló que ha retirado su apoyo a la candidatura de Infantino y que está solicitando una revisión independiente de las medidas adoptadas para desarrollar el esquema FIFA Forward Enterprise (FFE).

Así, la federación neozelandesa se apartó de la postura de la Confederación de Oceanía, al señalar que “llegó a la conclusión de que las decisiones y acciones dentro de la FIFA han incidido en una ruptura de la confianza y en una mayor división dentro del futbol internacional, y que se requiere una revisión independiente para restaurar esa confianza”.

Sin emitir comentarios sobre la postura de Infantino, la Confederación de Oceanía elogió la decisión de la FIFA, de retirar la propuesta de FFE y su compromiso de revisar los problemas en torno del proyecto.

“La Confederación reconoce el progreso logrado durante la última década para impulsar el desarrollo del fútbol en Oceanía bajo el liderazgo de la FIFA, y alienta a la FIFA a aprovechar la revisión como una oportunidad de identificar e implementar cualquier cambio que sea necesario”, indica el comunicado.

Gianni Infantino durante una conferencia del Mundial. ı Foto: AP

Discordia en bloque asiático por apoyo a Infantino

Al expresar su apoyo a Infantino, Qatar y Líbano se alinearon en contra de la Confederación Asiática de Futbol. La cuenta oficial de Instagram de Infantino ya había publicado anteriormente cartas de apoyo de varias federaciones miembro, entre ellas Marruecos, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Los cuatro miembros del Consejo de la FIFA entre los firmantes fueron el presidente de la Asociación de Fútbol de Qatar, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani; el presidente de la Asociación Egipcia de Futbol, Hany Abo Rida; el presidente de la Federación Marroquí de Futbol, Fouzi Lekjaa; y el presidente de la Federación Mauritana de Fútbol, Ahmed Yahya.

Los otros dos fueron el presidente de la Asociación Libanesa de Fútbol, Hashem Haidar, y Moatasem Gafar, presidente de la Asociación de Futbol de Sudán.

Infantino es presidente de la FIFA desde 2016 y parecía seguro que sería reelegido sin oposición el próximo año en Marruecos. La FIFA ha fijado como fecha límite el 18 de noviembre para que se presenten aspirantes.

aar