¡Paso perfecto! México, femenil y varonil, avanza a cuartos de final del Campeonato Mundial de Flag Football invicto

La Selección Mexicana de Flag Football Femenil celebra en el Campeonato Mundial de la especialidad

Las Selecciones Mexicanas de Flag Football Varonil y Femenil avanzaron con paso perfecto a los cuartos de final del Campeonato Mundial de la especialidad, luego de vencer en sus respectivos duelos de la fase de grupos.

El conjunto varonil derrotó 38-32 a Suiza en su última presentación de la fase de grupos. Mientras que el combinado femenil superó en un apretado duelo a Italia por 14-12. Ambas selecciones mantienen el sueño Olímpico más vivo que nunca.

Ahora el rival del Tricolor varonil será Panamá. Por su parte, la femenil se mide ante España por el boleto a semifinales.

Cuartos de Final Femenil

México vs España

Canadá vs Austria

Estados Unidos vs Alemania

Gran Bretaña vs Panamá

Cuartos de Final Varonil

México vs Panamá

Estados Unidos vs Japón

Samoa Americana vs Canadá

Italia vs Alemania

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