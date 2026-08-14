Flag Football

¡Paso perfecto! México, femenil y varonil, avanza a cuartos de final del Campeonato Mundial de Flag Football invicto

Las Selecciones Mexicanas de Flag Football Varonil y Femenil avanzaron con paso perfecto a los cuartos de final del Campeonato Mundial de la especialidad

La Selección Mexicana de Flag Football Femenil celebra en el Campeonato Mundial de la especialidad
La Selección Mexicana de Flag Football Femenil celebra en el Campeonato Mundial de la especialidad Foto: AP
Por:
Alejandro Ayala

Las Selecciones Mexicanas de Flag Football Varonil y Femenil avanzaron con paso perfecto a los cuartos de final del Campeonato Mundial de la especialidad, luego de vencer en sus respectivos duelos de la fase de grupos.

El conjunto varonil derrotó 38-32 a Suiza en su última presentación de la fase de grupos. Mientras que el combinado femenil superó en un apretado duelo a Italia por 14-12. Ambas selecciones mantienen el sueño Olímpico más vivo que nunca.

Ahora el rival del Tricolor varonil será Panamá. Por su parte, la femenil se mide ante España por el boleto a semifinales.

Cuartos de Final Femenil

  • México vs España
  • Canadá vs Austria
  • Estados Unidos vs Alemania
  • Gran Bretaña vs Panamá

Cuartos de Final Varonil

  • México vs Panamá
  • Estados Unidos vs Japón
  • Samoa Americana vs Canadá
  • Italia vs Alemania

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