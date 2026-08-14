¡Paso perfecto! México, femenil y varonil, avanza a cuartos de final del Campeonato Mundial de Flag Football invicto

Las Selecciones Mexicanas de Flag Football Varonil y Femenil avanzaron con paso perfecto a los cuartos de final del Campeonato Mundial de la especialidad, luego de vencer en sus respectivos duelos de la fase de grupos.
El conjunto varonil derrotó 38-32 a Suiza en su última presentación de la fase de grupos. Mientras que el combinado femenil superó en un apretado duelo a Italia por 14-12. Ambas selecciones mantienen el sueño Olímpico más vivo que nunca.
Ahora el rival del Tricolor varonil será Panamá. Por su parte, la femenil se mide ante España por el boleto a semifinales.
Cuartos de Final Femenil
- México vs España
- Canadá vs Austria
- Estados Unidos vs Alemania
- Gran Bretaña vs Panamá
Cuartos de Final Varonil
- México vs Panamá
- Estados Unidos vs Japón
- Samoa Americana vs Canadá
- Italia vs Alemania
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