Ariadna Montiel responde a Calderón tras recordar triunfo de 2006: ‘El pueblo tiene memoria’

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respondió al expresidente Felipe Calderón Hinojosa luego de que éste publicara un mensaje en redes sociales con motivo del vigésimo aniversario de la elección presidencial de 2006, en la que resultó ganador.

A través de sus redes sociales, Calderón recordó la contienda electoral y aseguró que hace dos décadas México vivió “las elecciones más competidas” de su historia democrática.

“Hoy hace 20 años ganamos las elecciones más competidas en la breve y joven democracia mexicana. La elección dio paso a un gobierno que, con luces y sombras, no dudó en tomar decisiones por el bien de México. Gracias a los millones de mexicanos que lo hicieron posible”, escribió el exmandatario.

En respuesta, Ariadna Montiel cuestionó la legitimidad del entonces presidente y sostuvo que su administración careció del respaldo popular.

“Habla quien nunca tuvo el respaldo del pueblo. Llegaste a la Presidencia mediante un fraude, sin autoridad democrática ni legitimidad”, expresó la dirigente morenista.

Habla quien nunca tuvo el respaldo del pueblo. Llegaste a la Presidencia mediante un fraude, sin autoridad democrática ni legitimidad.



Por eso, decidiste imponer una guerra irresponsable para sostenerte por la fuerza, desatando la etapa más sangrienta de nuestra historia.… https://t.co/bA4QsOSwu6 — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) July 2, 2026

Montiel afirmó que, ante esa situación, el gobierno de Calderón emprendió una estrategia de seguridad que, a su juicio, derivó en un incremento de la violencia en el país.

“Decidiste imponer una guerra irresponsable para sostenerte por la fuerza, desatando la etapa más sangrienta de nuestra historia”, señaló.

La dirigente de Morena también calificó la alternancia política del año 2000 como “el prólogo de tu engaño” y sostuvo que el sexenio de Calderón estuvo marcado por “miles de víctimas, familias fracturadas, soberanía vendida y una paz que nos arrebataron”.

Finalmente, aseguró que la actual administración representa un proceso de transformación respaldado por la ciudadanía.

“El pueblo tiene memoria de esa traición. Hoy, frente al dolor que sembraron, la transformación avanza reconstruyendo la esperanza que ustedes intentaron sepultar. Y no habrá marcha atrás”, concluyó.

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MSL