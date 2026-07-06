Claudia Sheinbaum afirma que ahora la población vive mejor: ‘Hoy se gobierna para el pueblo’

Al cumplirse ocho años de que el movimiento político de la Cuarta Transformación llegó al Gobierno Federal en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que los resultados han sido positivos y, en ese marco, reiteró que el segundo semestre del año pinta bien para el país.

En un balance preliminar de este periodo gubernamental, la mandataria federal dijo que una de las diferencias principales, al comparar con otros sexenios, es que ahora la población vive en mejores condiciones porque se dejó atrás la influencia del poder económico sobre el político.

“La gran diferencia es que antes se gobernaba para unos cuantos, y el poder económico tenía la influencia sobre el poder político, y eso ya no. Hoy se gobierna para el pueblo y el pueblo vive mejor", expresó la mandataria.

Sobre su administración y gestión, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hoy se gobierna para el pueblo y que por ello ahora vive mejor; destacó el aumento del salario mínimo y las condiciones de vivienda. #Sheinbaum #Salario #Economía #Gobierno pic.twitter.com/aIrpePZyxK — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 6, 2026

Como parte de esto, destacó que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza en seis años y que el salario mínimo ha mantenido su aumento, a pesar de las complejidades que enfrenta el mundo, a raíz de las imposiciones arancelarias decretadas por su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“En esas circunstancias, vamos bien, vamos bien, la gente está mejor. Los grandes indicadores están bien, el peso, la inflación bajó y vamos avanzando. Este semestre se va a notar todavía más la actividad económica este segundo semestre de 2026”, dijo.

En este contexto, también se expresó positivamente de las ventas de combustible hacia el exterior, que Pemex ha registrado y que ha llevado a que la petrolera mexicana sea la principal exportadora en comparación con el sector privado.

La mandataria pidió aguardar los dos meses que faltan para la presentación de su informe de gobierno, para la extensión de otros resultados de las políticas de gobierno que aplica.

“Estamos muy optimistas en todos sentidos: en el turismo, en el bienestar del pueblo, en el desarrollo económico, en la justicia social y en los temas ambientales. Estamos muy optimistas y eso se nota en la gente”, dijo la presidenta.

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LMCT