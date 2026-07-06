Profeco: 20% de establecimientos incumplen acuerdo de precio límite al diésel

A más de dos meses de que se firmó un acuerdo para que el precio del diésel no rebase los 27 pesos por litro, una proporción por arriba del 20 por ciento de establecimientos en el país aún no cumplen este convenio.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, expuso, durante la Mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que durante el monitoreo de estaciones que venden diésel se encontró que, hasta el 3 de julio, 79.4 por ciento sí lo venden a menos o igual a 27 pesos; 7.9 por ciento entre 27.01 a 27.5 pesos, mientras que 12.7 por cientos más de 27.5 pesos.

Esto llevó a que el promedio nacional incluso estuviera por arriba del límite: 27.10 pesos.

Este acuerdo fue tomado el 28 de abril de este año, durante una reunión a la que acudieron líderes del sector de combustibles a Palacio Nacional para entrar a un convenio con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien implementó la medida como parte del plan para contener el alza que provocó el conflicto bélico en Medio Oriente al precio de los combustibles y que, en México, incluso derivaron en movilizaciones y bloqueos por parte de productores y transportistas.

En cuanto al acuerdo para también regular el precio de la gasolina, comentó que el promedio nacional es de 23.69 pesos, lo cual está por debajo del límite de 24 pesos que se estableció.

El procurador exhortó a la población a no cargar combustible en las estaciones que comercializan el diésel y la gasolina a un precio mayor al que se estableció como límite.

Como parte del monitoreo a la canasta básica, comentó que la papa blanca tiene un promedio de 51.6 pesos, ante lo cual invitó a consultar la plataforma de la Profeco para que se encuentre en cuáles establecimientos se encuentra a un costo más conveniente.

“Es muy importante para este y para otros productos poder revisar el quién es quién en los precios y ahí pueden revisar en todas las regiones, incluso en las zonas, incluso en los municipios o alcaldías donde viven, hacer este ejercicio para poder comparar e identificar los mejores precios para tener más información al momento de comprar sus productos”, dijo este lunes en Palacio Nacional.

En otro punto, anunció que en este segundo semestre inició el programa para que los comerciantes calibren sus básculas e instrumentos de pesaje, despachadoras, medidores de gas, medidores de alto flujo, básculas, llenadoras y encapsuladoras o relojes checadores.

“Recordar, es una obligación para todas y para todos hay que evitar sanciones por incumplimiento y es muy importante que se tenga esta información para que a partir de ya todas las personas que tengan o todos los negocios que tengan este tipo de medidores puedan calibrar con la institución”, dijo,

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FGR