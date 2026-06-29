Veintiuno por ciento de gasolineras incumplen acuerdo de precio límite del diésel: Profeco

A dos meses de que se concretó un acuerdo para que el precio del litro de diésel en México no rebase los 27 pesos por litro, 21 por ciento de establecimientos a nivel nacional aún no cumplen con el convenio hecho con la Federación.

Durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, expuso que a la fecha 79 por ciento de las gasolinerías sí se han apegado al límite de costo que se firmó con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a finales de abril.

No obstante, destacó que conforme han transcurrido las semanas se ha observado una mejora al cumplimiento del acuerdo, ya que al inicio sólo había un 31.2 por ciento de establecimientos que sí se ajustaron al precio máximo, el cual se estableció como una de las medidas gubernamentales para contener el encarecimiento de combustibles y también de la canasta básica que se generaron con los conflictos a nivel internacional en estos rubros.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Asimismo, destacó que en la última semana se observó una disminución en el precio de alimentos básicos como el plátano, huevo y jitomate.

En otro punto, el procurador señaló que de las 15 remesadoras analizadas por el Gobierno Federal, Financiera para el Bienestar se mantiene como la mejor opción para que los mexicanos en el extranjero realicen el envío de dinero a sus familias dentro de México.

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