Sheinbaum presenta plan de consulta para nueva Ley Nacional de Pueblos Indígenas

A fin de garantizar que los pueblos originarios de México tengan garantizados sus derechos y el reconocimiento para su participación en la vida pública nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará hacia finales del año una reforma para crear la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual habrá de pasar por un proceso de consulta a más de 16 mil comunidades.

Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, recordó, durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que esta ley va en apego al nuevo artículo segundo de la Constitución, que se publicó el 30 de septiembre de 2024 en la misma materia.

“Esta ley tiene su tiene por objeto promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas en su carácter de sujetos de derecho público, que ese es el corazón de la reforma constitucional al que nos hemos referido con personalidad jurídica y patrimonio propio para que puedan ejercer su autonomía y participar en la vida pública nacional”, explicó durante la Mañanera en Palacio Nacional.

TE RECOMENDAMOS: Tras visita a Chiapas Rollins destaca coordinación con Claudia Sheinbaum para combatir el gusano barrenador

Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, esta mañana en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

La consulta considerará a 70 pueblos, de los que 69 son indígenas y uno afro-mexicano, 16 mil 728 comunidades hablantes de 38 lenguas, que representan 25.8 millones de mexicanos, que representan 20.5 por ciento de la población.

El cuerpo de la nueva ley contempla integrarse de ocho libros y un régimen transitorio. El primero será para reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho publico; el segundo, para fijar su libre determinación y autonomía; el tercero, para el reconocimiento de las personas afro-mexicanas; el cuarto, sobre los derechos de las mujeres, niños, adolescencia y juventud de este sector; el quinto, sobre los derechos de las personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad pertenecientes a esta población; el sexto, sobre la consulta y consentimiento libre, previo e informado.

En este último, comentó que en este último se establecen las bases, metodologías y procedimientos para hacer efectivo el derecho a la consulta con la finalidad de obtener el consentimiento o en su caso llegar a un acuerdo sobre las medidas administrativas y legislativas que puedan afectarles.

“La idea es que ahora sí tengamos yo un marco legal para eh pues garantizar el derecho a la consulta a nuestros pueblos y a nuestras comunidades”, subrayó.

El séptimo libro será sobre la distribución de competencias y coordinación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, mientras que el octavo buscará determinar las responsabilidades, procedimientos, delitos, sanciones y juicio de amparo indígena y afromexicanos.

“Su objetivo es que hay una buena coordinación entre los niveles entre los diversos niveles de gobierno para garantizar el cumplimiento de sus derechos y su desarrollo integral, intercultural y sostenible, en particular la asignación directa de recursos públicos”, ahondó.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que esta ley se ha trabajado durante año y medio, pero ahora pasará por otro proceso que se extenderá durante los próximos 4 meses, por medio de cinco etapas.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde. ı Foto: Captura de pantalla.

Hoy inició la primera con la firma de la convocatoria para el inicio de la consulta, lo cual será publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.

La segunda será la informativa del 1 de julio al 6 de agosto para llevar la propuesta a las más de 16 mil comunidades. Para ello, el IMPI, hizo un cuadernillo para que conozcan la ley.

La tercera etapa será del 7 de agosto al 13 de septiembre, para la deliberación con la que cada comunidad determine su postura conforme a sus formas de organización. Aquí se realizarán 82 asambleas regionales de consulta

La cuarta etapa se llevará del 21 de septiembre al 11 de octubre, con el estudio y adecuación de la inciativa, según lo que hayan opinado las comunidades.

La quinta etapa será para presentar la reforma ante el Congreso de la Unión el 12 de octubre, que ha dejado de llamarse el Día de la Raza, y ahora se le denomina el Día de la Resistencia Indígena.

Te puede interesar:

- Importación de maíz aumenta para satisfacer demanda interna

- Abren México y EU planta para revertir daño por plaga

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR