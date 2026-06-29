Rollins destaca coordinación con Claudia Sheinbaum para combatir el gusano barrenador

Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de EU, se refirió a la colaboración con Sheinbaum durante una entrevista con Fox News.

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, destacó la coordinación que ha sostenido con el Gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el combate a la plaga de gusano barrenador, después de la inauguración de una planta de mosca estéril en Chiapas.

Entrevistada para el programa The Sunday Briefing de Fox News, Brooke Rollins se refirió a la visita que hizo el sábado a Metapa, Chiapas, para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete a la inauguración de la Planta productora de moscas estériles.

🤝 En el recorrido, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, destacó la cooperación entre ambos países y calificó a la mandataria como una "aliada extraordinaria".#ClaudiaSheinbaum #Chiapas #México pic.twitter.com/XByOkGY7ZI — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 28, 2026

Al respecto, Rollins destacó que esta colaboración con México forma parte de la estrategia más amplia de Estados Unidos para mantener contacto con socios en todo el mundo y encontrar soluciones conjuntas a problemas compartidos.

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“En cada país tengo una contraparte. Ayer estuve en México trabajando en el tema de las moscas estériles para combatir el gusano barrenador del Nuevo Mundo junto con la presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Agricultura. Así que sí, mantengo comunicación con funcionarios de todo el mundo.”, dijo Rollins en la entrevista.

🇲🇽 Claudia Sheinbaum concluyó una gira de tres días por Chiapas, donde recorrió cinco municipios e inauguró la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador.#ClaudiaSheinbaum #Chiapas #México pic.twitter.com/2mz5TSFbrc — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 28, 2026

“Ayer inauguramos una nueva instalación en México y, más adelante este año o a principios del próximo, abriremos una gran planta en Texas. De esta manera vamos a eliminar este problema de forma definitiva”, abundó la secretaria de Agricultura de EU, en referencia a la planta en Chiapas.

Brooke Rollins explicó que, con esta nueva planta, se elevará la producción de mosca estéril a la cifra necesaria para combatir la plaga, que es de entre 400 y 500 millones de insectos por semana. Lo anterior después de que, explicó, se había registrado una disminución a unos 100 millones en Panamá, donde se cultivaba este insecto.

“Hace 50 años, cuando logramos erradicarlo —y pensábamos que sería para siempre—, fue un investigador del Departamento de Agricultura de Estados Unidos quien ideó este método”, concluyó Rollins.

Sheinbaum es una “aliada extraordinaria” para los Estados Unidos: Rollins

El sábado, durante la inauguración de la planta, Brooke Rollins se refirió a la presidenta Claudia Sheinbaum como una “aliada extraordinaria” para Estados Unidos, y celebró la colaboración entre su país y México.

“A partir del momento en el que conocí a la presidenta Sheinbaum supe que ella comprendía y estaba totalmente enfocada, y que sería una aliada extraordinaria para Estados Unidos”, expresó Rollins.

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó la necesidad de mantener una colaboración bilateral con respeto a las soberanías, toda vez que, expresó, “la cooperación entre países soberanos siempre será más poderosa que la confrontación”.

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