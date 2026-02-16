Avanza en Chiapas la cepa mexicana de mosca estéril

La Planta de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en Metapa de Domínguez, Chiapas, comenzará a operar en el primer semestre de este año, ya tiene un avance de 55 por ciento en su construcción y proyecta producir aproximadamente 100 millones de moscas estériles a la semana.

Así lo informó durante una visita de supervisión, el titular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Francisco Javier Calderón Elizalde; quien añadió que la obra continúa en marcha y forma parte de la estrategia para reforzar el control de esta plaga que afecta al sector pecuario.

El Dato: El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, reconoció el impacto sanitario y productivo de la planta, que contribuirá al cumplimiento de protocolos internacionales.

Para esterilizar a las pupas de la mosca en las instalaciones modernizaron el irradiador con tecnología computarizada y protocolos de seguridad que emplea fuentes controladas de cobalto-60, sustancia nuclear, por ello su operación está regulada por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

“Científicos no sólo mexicanos, sino chiapanecos, están produciendo nuestras propias colonias, nuestros pies de crías, a partir de los cuales se va a poder masificar la producción de mosca estéril. Los primeros despachos de mosca estéril van a salir a fines de junio como nos comprometimos con la Presidenta Claudia Sheinbaum que está muy pendiente de este proyecto estratégico”, resaltó Julio Berdegué, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

15 mil contagios de miasis por gusano barrenador en animales

Para la construcción del lugar se requirió una inversión conjunta de 51 millones de dólares, cantidad que equivale a más de 875 millones de pesos; esto fue posible gracias a la cooperación entre Sader, Senasica y el Departamento de Agricultura de EU (USDA, por sus siglas en inglés).

Desde noviembre de 2024 al corte de la segunda semana de febrero de 2026, Senasica indicó que, a nivel nacional, habían más de 15 mil casos en animales acumulados de gusano barrenador y 703 que permanecen activos.

La mayor parte de casos de gusano barrenador de ganado se concentra en 15 estados de la República. Oaxaca ocupa el número uno con un total de 165 casos en ganado y demás animales; a éste le siguen Chiapas con 134 casos, Guerrero y Veracruz ambos con 98 y el Estado de México con 59.

Según las estimaciones, la planta chiapaneca generará un aproximado de 240 empleos directos y reforzará las capacidades del Senasica para prevenir, controlar y erradicar al gusano barrenador de ganado para garantizar la continuidad productiva de la ganadería mexicana, reducir riesgos y cumplir protocolos internacionales para su exportación.

El lugar incorporará monitoreo ambiental en tiempo real y protocolos estrictos de desinfección para impedir riesgos de contaminación biológica, del mismo modo, incluye un sistema de manejo seco que reducirá hasta 90 por ciento el consumo de agua respecto al modelo utilizado en Panamá.

Durante el recorrido, Francisco Javier Calderón explicó a Julio Berdegué Sacristán que los avances y procesos se hacen en tiempo récord de ejecución con respecto a las plantas similares desarrolladas en Estados Unidos y Panamá.

Casos en México

Los 5 estados con mayores contagios del GBP

Oaxaca 165

Chiapas 134

Guerrero 98

Veracruz 98

Edomex 59