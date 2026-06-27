Sheinbaum es una ‘aliada extraordinaria’ para EU, reconoce Brooke Rollins, secretaria de Agricultura

Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de EU, acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum a la inauguración de planta de mosca estéril en Chiapas.

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, aseguró que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es una “aliada extraordinaria” para su país, después de la inauguración de la Planta de producción de moscas estériles del gusano barrenador, en Chiapas.

Este sábado, Rollins, acompañada de otros funcionarios de Estados Unidos, viajó a Metapa, Chiapas, para encabezar la inauguración de la planta, cuya construcción fue un esfuerzo en conjunto entre México y el país norteamericano.

Presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de integrantes de su gabinete y de la secretaria de Agricultura de EU, Brooke Rollins, inauguran planta. ı Foto: Captura de video

Durante su intervención, Rollins celebró la colaboración prestada por el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien se refirió como una “aliada extraordinaria” para su país.

“A partir del momento en el que conocí a la presidenta Sheinbaum supe que ella comprendía y estaba totalmente enfocada, y que sería una aliada extraordinaria para Estados Unidos”, dijo Rollins.

“Esta ceremonia de inauguración el día de hoy es un ejemplo de cómo esta alianza puede trabajar de manera tan eficiente”, abundó la secretaria de Agricultura de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum llama a reforzar relación, con respeto a las soberanías

En tanto, durante su intervención, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, coincidió en que este proyecto es una muestra de que la cooperación “siempre será más poderosa que la confrontación”, y llamó a reforzar la relación con respeto a las soberanías.

Con la presencia de la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins; y el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, hoy inauguramos la Planta de Producción de Mosca Estéril, una instalación estratégica para el combate del gusano barrenador del… pic.twitter.com/s7k3xmYZwr — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 27, 2026

Sheinbaum Pardo celebró que, con la inauguración de esta planta, se podrá avanzar en el combate a la plaga de gusano barrenador, que ha afectado a ambos países y ha dificultado el comercio.

“Hoy contamos con una herramienta altamente especializada que permite controlar esta plaga de manera efectiva, protegiendo la salud animal y fortaleciendo la actividad ganadera de ambos países”, expresó la mandataria federal.

En este sentido, agradeció la colaboración con Estados Unidos, con Rollins y con el presidente Donald Trump, así como a Panamá, quien también contribuyó a la construcción de las instalaciones.

Inauguración de planta productora de moscas estériles. Metapa, Chiapas https://t.co/YRPBn8GrD2 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 27, 2026

“Agradecemos la voluntad de la secretaria Rollins y, a través suyo y del embajador, también agradecemos al presidente Trump por esta planta que ha sido instalada el día de hoy”, abundó la mandataria federal.

Al respecto, Claudia Sheinbaum aseguró que la relación con Estados Unidos debe seguirse construyendo en el respeto a las soberanías.

“Nuestra relación con los Estados Unidos debe seguir construyéndose sobre principios muy claros: el respeto mutuo, el diálogo, la cooperación y el reconocimiento de la soberanía de cada nación”, expresó.

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