Broke Rollins visitará México para inauguración de planta de moscas estériles; muestra de colaboración, señala Sheinbaum

La secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Brooke Rollins, visitará México este fin de semana para la inauguración de la planta de moscas estériles que servirá para el combate a la plaga de gusano barrenador que ahora ya afecta a ambos países.

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó, durante su conferencia matutina, que la apertura de esta planta será el sábado 5 de junio. Dicha instalación se encuentra en el municipio de Metapa de Domínguez, Chiapas.

Al ser consultada sobre la felicitación que le extendió el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, por su cumpleaños, y con la que también destacó la colaboración bilateral, la mandataria mexicana comentó que tanto la publicación como la próxima visita de Rollins hablan de la colaboración que permanece entre ambos gobiernos.

“Esta publicación del embajador es muestra ello. El sábado, y lo puedo anunciar, viene la secretaria Rollins, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, a inaugurar la planta de moscas estériles para atender la plaga del gusano barrenador. Vamos a estar juntos en Chiapas junto con el embajador. Esta es una prueba, por ejemplo, de la gran colaboración que hay”, comentó.

La cooperación entre México y Estados Unidos es permanente en todas las áreas.



La presidenta @Claudiashein informó que este sábado se inaugurará en Chiapas la planta de producción de moscas estériles para el control del #GusanoBarrenador, un proyecto desarrollado con recursos y… pic.twitter.com/85o8Rpslut — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) June 25, 2026

Recordó que ambas administraciones invirtieron recursos para la construcción de dichas instalaciones, debido a que es un asunto de interés en ambos lados de la frontera.

También señaló que el diálogo se mantiene respecto de otras materias, como la comercial y de seguridad, pero teniendo como base el respeto a las soberanías de los dos países, ya que insistió en que el objetivo de su gobierno será mantener una buena relación con la unión americana.

No obstante, subrayó que dicha relación también involucra la defensa de los principios que la Constitución Mexicana enmarca.

“El gobierno de México hace todo lo que está en sus manos para buscar una buena relación siempre con el gobierno de los Estados Unidos. Y esa buena relación tiene que ver también con la defensa de nuestros principios. Nosotros no queremos conflicto, ninguno con ningún país del mundo y menos con nuestros socios comerciales, con nuestro país vecino. Pero también tenemos que defender siempre los principios que marca nuestra Constitución y que nos manda hasta el pueblo de México”, dijo.

La mandataria reiteró su desacuerdo con la conducción que el gobierno de Donald Trump ha dado a su política migratoria y bajo la que han ocurrido más de una decena de muertes de connacionales en los centros de detención.

“Como lo he dicho en muchas ocasiones, hay temas en los que no estamos de acuerdo. Uno de ellos, y que nos preocupa y nos ocupa es, por ejemplo, la muerte de mexicanos en los centros de detención de ICE. Lo hemos estado hablando con el embajador y enviando las notas diplomáticas que se requieran y nuestros cónsules en Estados Unidos hacen las revisiones que deban de hacer para garantizar la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos de Estados Unidos y lo planteamos permanentemente las pláticas”, dijo.

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MSL