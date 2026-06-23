Alistan apertura de planta de moscas contra barrenador

La planta de moscas estériles con las que se espera combatir la plaga de gusano barrenador que asestó en México desde hace 19 meses y que desde entonces provocó un cierre comercial a las exportaciones de ganado hacia Estados Unidos, se inaugurará el próximo viernes.

En conferencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el 26 de junio se marcará la apertura de la planta que fue construida en Metapa de Domínguez, Chiapas, y que se prevé que alcance gradualmente una capacidad de producción de 100 millones de insectos a la semana.

Afirmó que ya tiene en puerta su primera producción, como parte de la primera fase, misma que incrementará con el paso del tiempo para producir más ejemplares.

“El viernes, el viernes vamos a Chiapas a inaugurar la planta, ya con su primera producción. Es la primera fase y después va a ir aumentando el número de ejemplares que se van a producir. El viernes ya, de esta semana, el 26, ya se inaugura la planta. Y hay pláticas”, afirmó.

En cuanto a la apertura de la frontera, recordó que el Gobierno de México no tiene facultades para decidir cuándo se abre, ya que esa decisión fue tomada por el gobierno de Estados Unidos. El cierre de las exportaciones de ganado pausó sus envíos hacia territorio mexicano, como medida preventiva.

“Es muy difícil que nosotros digamos cuándo se va a abrir, porque no depende de nosotros, depende de los Estados Unidos”, declaró.

La titular del Ejecutivo federal remarcó que con el cierre comercial encima, el sector ganadero se repuso al emprender con otras prácticas como el procesamiento de la carne para exportarla y así mover su producción.

“No se quedaron cruzados de brazos los ganaderos; lo que hicieron fue engordar aquí y después producir carne y exportarla en aquellos centros en donde tienen las características para que pueda haber exportación. Estaban por darme el dato. Está entre 23 y 30 por ciento la cantidad de carne empaquetada que se exportó a Estados Unidos”, dijo.

Estimó que luego de haber conseguido que se diera “la vuelta” a las vicisitudes que representó la plaga, ahora con la nueva infraestructura se consiga una mejora a las condiciones del sector.

Aunque hay coordinación bilateral para atacar este problema, mencionó que México ha propuesto a Estados Unidos instalar una Comisión Formal Binacional, como la que se concretó en otro momento, cuando ambos países también registraron la presencia de esta plaga.

“Ya existe. O sea, existe en los hechos, porque hay muchas reuniones, pero si la instalamos formalmente va a ser para beneficio de ambos países. Esa es la propuesta que ha hecho México”, dijo Sheinbaum Pardo.

Cuando se anunció la construcción de la planta, el entonces secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, especificó que provendría de una inversión conjunta por parte de México y de Estados Unidos, por un monto de 51 millones de dólares, de los cuales, 30 millones serán aportados por el Gobierno de nuestro país.