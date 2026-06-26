Presidenta Sheinbaum afirma que insistió ante Rey Felipe VI en solicitud de perdón por Conquista

La primera reunión con el Rey de España Felipe VI fue “cordial” y él mostró ser una persona “muy sencilla”, describió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien reafirmó la solicitud de perdón en la que México ha insistido para las comunidades indígenas, a causa de los agravios cometidos durante el periodo de la Conquista.

“Entonces fue una reunión muy cordial, es una persona muy sencilla”, dijo en su conferencia.

Durante el balance de este encuentro, el primero entre ambos estados luego de la confrontación sostenida desde finales del sexenio pasado, la mandataria federal remarcó que el primer tema que puso sobre la mesa fue la importancia que tiene para México que España pida perdón, “más allá de cualquier discrepancia”.

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“El primer tema que yo toqué fue el tema de los pueblos indígenas, pueblos originarios, la importancia que para México tienen los pueblos y hablé de por qué la solicitud del perdón era relevante o es relevante para nosotros más allá de cualquier discrepancia que pueda haber”, dijo en su Mañanera del Pueblo.

En su mensaje al jerarca español habló de la importancia de la reivindicación de los pueblos frente a la discriminación que se ha ejercido en su contra.

“Para nosotros es un asunto de identidad e identidad nacional, de reconocimiento y de no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a ninguna forma de discriminación y que por eso es un asunto de dignidad para México”, declaró.

En cuanto al Rey, dijo que éste escuchó y planteó el seguimiento de los trabajos conjuntos a futuro. Como parte de esto, recordó el encuentro iberoamericano que ocurrirá en noviembre en España y en el que, como se tenía acordado previo a la visita, habrá tres exposiciones sobre la república española, los refugiados, acerca de Sor Juana Inés de la Cruz y sobre la cultura Maya.

Sin profundizar en los detalles, comentó que también hablaron acerca de otros temas como el comercial, el económico, así como la situación que vive el mundo y el reconocimiento de la Carta de las Naciones Unidas y la importancia de reconocer la autodeterminación de los pueblos y que haya paz.

Compartió que durante la visita caminaron por Palacio Nacional y se detuvieron a conversar frente al mural ‘La epopeya del pueblo mexicano’, de Diego Rivera, donde nuevamente se conversó de la visión que se tiene del mundo.

Sheinbaum negó que no haya congruencia en la postura de su gobierno frente al conflicto con España, ya que reafirmó que esta visita y diálogo fue resultado del primer paso que dio el rey de España al asistir a una exposición de mujeres indígenas en su país y que incluso le valió críticas de parte de la derecha por su visita a México.

“Esta reunión no se hubiera podido dar si no hubiera habido, por parte del gobierno español, y del jefe del Estado español, el rey, en su momento la visita a la exposición de mujeres indígenas y ahí haber reconocido en su forma, en su manera, abusos que se realizaron durante la llegada de los españoles… Lo digo también por todos aquellos que dicen que un día decimos una cosa y otro otra. No. Hay total consecuencia en lo que hacemos. No se hubiera podido dar si no hubiera habido este acercamiento por parte de ellos de estas declaraciones”, dijo.

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FGR