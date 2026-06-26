Gobierno suspende clases y da ‘home office’ por partido de México en los 16vos del Mundial

Decretan home office para trabajadores del sector público el martes 30 de junio, por duelo de México en los 16vos del Mundial.

El Gobierno federal decretó trabajo a distancia (home office) en el sector público federal y suspendió clases en todos los niveles educativos en la Ciudad de México el martes 30 de junio, día en que se jugará el primer partido de la Selección Mexicana en la Fase de eliminación del Mundial 2026, en el Estadio Ciudad de México.

Como parte de la misma medida, el Gobierno federal hizo un exhorto al sector privado y social a que ese día también adopte home office o jornadas flexibles para sus actividades administrativas no esenciales.

Aspecto de una oficina. ı Foto: Pixabay / websubs

Dan home office a sector público por partido de México, excepto en cargos esenciales

Así fue mandatado en un decreto publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde, en cuanto a los trabajadores del sector público, se ordena:

TE RECOMENDAMOS: Hace recuento de lo tratado con Jefe del Estado español Presidenta Sheinbaum afirma que insistió ante Rey Felipe VI en solicitud de perdón por Conquista

“Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, el 30 de junio de 2026, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las necesidades del servicio, implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral respecto de las personas servidoras públicas adscritas a los centros de trabajo ubicados en la Ciudad de México”.

Detalló que esta medida no será aplicable para:

Salud y emergencias : Servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres

Seguridad y orden público : Seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana, control migratorio, aduanas y preservación del orden público

Servicios estratégicos e infraestructura : Transporte (terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo), movilidad, telecomunicaciones, y suministro de energía eléctrica, combustibles, agua potable y saneamiento

Logística y organización del Mundial : Logística, conectividad, organización, seguridad y supervisión del evento de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Trámites y programas sociales presenciales : Operación de programas sociales y trámites prioritarios de atención directa a la población que no puedan realizarse en línea.

Casos urgentes o presenciales indispensables: Cualquier otra actividad que, por su naturaleza, requiera presencia física para asegurar la continuidad de los servicios públicos o atender situaciones urgentes

Decretan home office en CDMX el martes 30 de junio. ı Foto: larazondemexico

Suspenden clases en todos los niveles educativos

En tanto, en el mismo decreto se suspenden las clases en todos los niveles educativos, en la Ciudad de México.

“Se suspenden las actividades escolares en las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás instituciones para la formación de maestras y maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como en las instituciones de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, ubicadas en la Ciudad de México, el 30 de junio de 2026”.

Decreto del DOF por el que se ordena home office en el sector público y se suspenden clases. ı Foto: Captura de pantalla

México juega su cuarto partido en el Mundial 2026

La medida responde a que la Selección Mexicana jugará su cuarto partido en la Copa Mundial de Fútbol 2026, ahora dentro de la Fase de eliminación directa, en los 16vos de final, contra un rival que aún no está definido.

El duelo será jugado en el Estadio Ciudad de México, ubicado en el sur de la capital del país. Por lo anterior, se espera un fuerte dispositivo de seguridad por parte de las autoridades capitalinas.

Aspecto de la Selección Mexicana, en su segundo partido mundialista. ı Foto: Reuters

En tanto, aunque al cierre de esta nota no se conoce al rival de México en el duelo de 16vos de final, éste saldrá de los terceros lugares de los demás grupos, por lo que el contrincante podría ser Ecuador, Escocia, Uruguay o Cabo Verde.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am