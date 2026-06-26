‘Que se encargue de su parte, nosotros de la nuestra’, responde CSP a advertencia de Espriella vs cárteles

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sugirió al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, enfocarse en el trabajo que le corresponde hacer dentro de su territorio y dejar que México se encargue de lo que ocurre en el suyo, luego de que el derechista declaró que los cárteles mexicanos serán un ‘objetivo militar’ durante su administración.

Dentro de sus primeras declaraciones tras su triunfo electoral, Espriella señaló que el crimen organizado puede ser llamado terrorista, al operar dentro de su país, y advirtió que recurrirá a las acciones necesarias para que los criminales paguen “gota a gota”.

Al respecto, Claudia Sheinbaum comentó durante su conferencia de prensa que cada uno debería hacerse cargo de lo que le corresponde, pero dentro de su país.

“Cada quien que se encargue de su parte, ¿no? Que cada quien se encargue de su parte. Colombia que se encargue de su parte. Y nosotros nos encargamos de nuestra parte”, dijo Sheinbaum Pardo este viernes en Palacio Nacional.

Comentó que los diferendos que pudieran existir entre la forma de gobernar entre uno y otro no deben de representar este tipo de dinámicas entre países, sino en cooperación para atender problemas en común.

“Las diferencias políticas que pueda haber entre un proyecto de nación y otro en un país y otro no deberían traducirse en asuntos de este tipo, al revés debería plantearse colaboración y cooperación. Entonces, pues que atienda los asuntos allá”, declaró.

Antes, la Presidenta afirmó que existe colaboración con el gobierno colombiano desde años atras y en la que participan las Fuerzas Armadas de ambos países.

“Hay colaboración y hay cooperación con Colombia. Desde hace mucho tiempo, no desde ahora. No es que hubiera colaboración con el presidente Petro, particularmente, sino que sí había colaboración o hay colaboración de antes. Hay una relación de las Fuerzas Armadas de Colombia y las Fuerzas Armadas de México y hay mecanismos de colaboración. Eso existe”, sostuvo.

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FGR