Declaran a Abelardo de la Espriella nuevo presidente electo de Colombia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente presidente electo de Colombia al ultraderechista Abelardo de la Espriella.

El dictamen oficial se dio a conocer luego de una reñida contienda de segunda vuelta electoral en el territorio colombiano.

Los reportes definitivos ratificaron que el abogado derechista Abelardo de la Espriella se impuso en el proceso con un margen menor al 1% de ventaja.

Esta estrecha diferencia porcentual reflejó la paridad que existió entre las opciones políticas en competencia.

Horas antes de la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE), la contraparte política, el izquierdista Iván Cepeda, aceptó formalmente la derrota electoral sufrida en las urnas frente al candidato de la tendencia derechista.

A partir de este reconocimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), el ultraderechista Abelardo de la Espriella adquiere las facultades legales correspondientes.

El mandatario electo podrá arrancar de forma inmediata todo el proceso de transición administrativa con las dependencias del Poder Ejecutivo actual.

Estas labores de entrega y recepción institucional se llevarán a cabo directamente con el Gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro.