Mañanera de Sheinbaum: 6 de julio del 2026

Claudia Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa.

Los temas de este lunes

Este lunes 6 de julio de 2026, desde Morelia, Michoacán, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

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FGR