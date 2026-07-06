Sheinbaum: Selección Mexicana nos dio mucha alegría

Presidenta Claudia Sheinbaum reconoce participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó su mensaje de ánimo y de reconocimiento a la Selección Mexicana por el partido que dio la noche de este domingo, en donde un gol de diferencia ante Inglaterra la dejó fuera del Mundial 2026.

A su entrada al Salón Tesorería en Palacio Nacional, para encabezar su conferencia matutina, la mandataria federal entró con un grito de: “¡Ánimo!”.

FUTBOLISTAS aztecas tras la derrota ante Inglaterra, ayer, en el Estadio CDMX ı Foto: AP

Comentó que la alineación tricolor tuvo un buen desempeño sobre la cancha y, a pesar de que faltó un gol, el juego provocó alegría en la población.

“Jugó muy bien…Bueno, aparte de felicitar a la Selección, realmente nos dieron mucha alegría y jugaron muy bien. Faltó el último gol, pero muy bien, nos dieron mucha alegría a todas y a todos los mexicanos”, dijo.

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FGR