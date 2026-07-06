‘¿Quién mintió?’: CSP insinúa intervención de EU contra México en captura de ‘El Mayo’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que Estados Unidos incurrió en una injerencia al territorio mexicano para conseguir la captura del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada en 2024, y adelantó que este martes expondrá las contradicciones encontradas entre lo informado preliminarmente por el gobierno de la Unión Americana y lo que realmente sucedió.

La mandataria subrayó, durante su conferencia matutina, que no se trata de defender al narcotraficante, porque en México también tenía pendientes con la justicia mexicana, pero sí de exponer cómo ocurrieron las hechos para extraer al capo del territorio mexicano y que el gobierno estadounidense lo detuviera.

“Más allá de que obviamente es un narcotraficante y es una persona que tenía orden de aprehensión en México y que nadie lo va a defender a él, si hubo -de acuerdo con este reportaje y de un trabajo que venía haciendo desde que salió este reportaje- de la manera en que Estados Unidos actúa, o algunas agencias de Estados Unidos actúan, y lo que en su momento dijo el embajador de Estados Unidos en México, que no tiene nada que ver con lo que en realidad presuntamente ocurrió”, declaró.

La mandataria señaló que este informe partió de un trabajo periodístico que salió la semana pasada, en donde se reveló que ella Oficina Federal de Investigaciones (FBI) donó a un museo el avión en el que fue trasladado ‘El Mayo’ desde México hacia Estados Unidos, lo cual según el criminal, fue bajo engaños a cargo de Joaquín Guzmán López, hijo del también fundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.

Sheinbaum Pardo sostuvo que en México se tenían investigaciones y una orden de aprehensión contra ‘El Mayo’, pero ello no justifica que se cometiera una invasión, ya que el acuerdo entre ambos países es el de colaborar pero sin que esto signifique una subordinación.

“Esa es una cosa, pero esto no puede justificar la invasión, la injerencia. No la puede justificar. Porque, como lo he dicho siempre, la cooperación, la colaboración que se tiene con el Gobierno de Estados Unidos y todas sus instituciones para el tema de seguridad, seguimos avanzando, pero es cooperación sin subordinación; es colaboración sin injerencismo y eso le ha quedado muy claro a todas y a todos. Entonces, la manera en que se hizo esta detención es muy importante sacarla a la luz, lo que se dijo en su momento y lo que dicen ahora. ¿Quién mintió?”, reclamó.

Luego de mencionar que México no interviene en aquel país, enfatizó en que “por el bien” de la relación entre ambos países, la forma en que ocurrió la detención debe quedar clara, tal y como se exigió desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ya que fue a finales de su gobierno cuando ocurrió la extracción del narcotraficante.

“Repito, la lucha, el trabajo, el cumplimiento de la ley contra la delincuencia organizada no puede justificar bajo ningún motivo la injerencia o la subordinación, se colabora. Nosotros no hacemos injerencia allá, porque somos países iguales, naciones que nos vemos como iguales. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es la injerencia, la intervención incluso. Entonces es muy importante que todo esto salga a la luz”, remarcó.

También comentó que resultará relevante trazar una línea del tiempo sobre este caso, desde el año 2000 hasta agosto de 2024, cuando ocurrió la captura.

Sin más detalles, comentó que pidió a la Fiscalía General de la República detallar los informes que Estados Unidos brindó a dicha instancia, cuando entonces estaba a cargo de Alejandro Gertz Manero.

Además, la Presidenta expuso que mientras Estados Unidos denominó a los cárteles del narcotráfico como terroristas, también ha brindado el recurso de protección a algunos miembros de estas organizaciones delincuenciales.

“Y lo que provocó también y luego también, que es muy importante decirlo, la protección que se le ha dado a un grupo en Estados Unidos. Porque ellos los nombraron organizaciones terroristas, pero al mismo tiempo le están dando protección”, dijo.

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FGR