Obras contra inundaciones en oriente del Valle de México estarán listas en 2 semanas: Conagua

Tras recibir una inversión de 11 mil 200 millones de pesos, las obras para evitar que se repitan las devastadoras inundaciones durante la temporada de lluvias al oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México estarán concluidas en su totalidad en dos semanas, sostuvo el Gobierno Federal.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que por ahora ya funcionan cuatro de las seis obras y esto permitió que, por ejemplo, ayer en su visita a Nezahualcóyotl, para disfrutar del partido de la Selección, se desalojara un encharcamiento importante sobre las vialidades de este municipio mexiquense.

Subrayó que los proyectos que aún no cierran ya tienen un avance del 90 por ciento y esto permitirá que en 15 días ya estén terminados.

“Once mil 200 millones. Ya cuatro de las obras entraron en funcionamiento durante estas lluvias y en 15 días estarán terminadas todas. Es decir, van al 90 por ciento, entonces, ayudó a desalojar mucho más rápido, ayer que estuvimos en Ciudad Neza, donde llegó a haber un espejo de agua importante, pero en una hora y media más o menos se desalojó. Entonces, van avanzando para que todas y todos sepan que en 15 días van a estar todavía completas todas”, afirmó.

El director general de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), Efraín Morales, recordó que estas obras atienden a la alcaldía de Iztapalapa, así como los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl y La Paz.

El director de Conagua junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Captura de pantalla.

Uno de los proyectos terminados es la laguna El Salado, que ampliará su capacidad de 300 mil a 400 mil metros cúbicos de retención de agua, en temporada de lluvias.

Ahora se trabaja en la construcción del colector Teotongo, que ayudará a incrementar la capacidad de desalojo en cuatro mil litros por segundo, para contener el agua que se genera en la Sierra de Santa Catarina.

Otros pendientes son el colector de Pinos, que ayudará a la zona vulnerable en La Paz y la parte de la Línea A del Metro. Por ahora se encuentra a un 88 por ciento de avance y aseguró que concluirá el 15 días; también en la Laguna de Churubusco, por donde circularán las aguas desalojadas y que hoy se encuentra al 85 por ciento de avance.

También se trabajó en el colector Carmelo Pérez, del cual comentó que estaba abandonado desde hace diez años; igual, el cárcamo de Xochiaca, que ayuda a incrementar la capacidad de desalojo en 16 mil litros por segundo.

“Resaltar que las obras que ya se encuentran concluidas han sido de gran ayuda en esta temporada de lluvias. Nos ha ayudado a desalojar el agua con mucho mayor velocidad que en años anteriores y una vez que esté concluido el beneficio va a ser mucho mayor”, sostuvo.

En otro punto, mencionó que el colector que la Presidenta mandó a construir para resolver el problema de inundaciones en Chalco y Valle de Chalco, estará listo en octubre de este año. Mientras ese momento llega, los equipos de bombeo que ayudan a evitar las inundaciones, como lo han hecho hasta ahora, permanecerán en la zona.

“De esta obra queremos resaltar que además se está llevando a cabo con un método de construcción de microtúnel. Lo que nos permite que las afectaciones viales sean menores. Y sobre todo esta obra va a resolver un problema que ya lo está resolviendo en este momento. No se han presentado inundaciones a pesar de las fuertes lluvias en las colonias de Jacalones y de Culturas en Valle de Chalco”, dijo.

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FGR