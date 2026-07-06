‘Que siga la Democracia’ impugna decisión del INE y busca obtener registro como partido político

La agrupación política Que Siga la Democracia impugnó este lunes ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que le negó el registro como partido político nacional, al argumentar que la resolución carece de sustento jurídico y que la organización cumplió con todos los requisitos legales.

Al presentar el recurso, el presidente nacional de la organización, Edgar Garza Ancira, expresó su confianza en que los magistrados revocarán la decisión del INE.

“Nosotros cumplimos los reglamentos perfectamente bien, con todos los requisitos que nos pidieron para ser partido político. Hoy con la resolución del INE y el análisis de la impugnación que estamos metiendo aquí en la Sala Superior nos van a otorgar el registro como partido político nacional”, afirmó.

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'Que siga la democracia' impugna ante el TEPJF decisión del INE sobre rechazo de registro como partido político. ı Foto: Cuartoscuro

La agrupación sostiene que la autoridad electoral basó su negativa en criterios desproporcionados , al considerar 92 afiliaciones con irregularidades pese a que el propio INE validó más de 302 mil registros.

INE avala registro de Paz y Somos México como partidos

El pasado 25 de junio, el Consejo General del INE aprobó el registro de las organizaciones Paz (Construyendo Sociedades de Paz) y Somos México (Personas Sumando) como nuevos partidos políticos nacionales.

Sin embargo, negó el registro a México Tiene Vida y Que Siga la Democracia, tras debatir sobre los requisitos que debían cumplir las organizaciones; además, Somos México tendrá que cambiar su nombre, emblema y colores antes del 31 de agosto, al considerar que esa denominación “cuenta con una identidad nacional sumamente arraigada al país”.

#BoletínINE 📄 | Consejo General del #INE resuelve solicitudes de registro de nuevas fuerzas políticas con base en el análisis individual de cada expediente.



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Respecto a Que Siga la Democracia, la consejera electoral Frida Denisse Gómez Puga argumentó que se acreditaron 92 registros con elementos simulados: fotografías alteradas, credenciales modificadas y firmas irregulares, y argumentó que el Consejo no podía validar un proceso que no se desarrolló con apego a los principios de legalidad y certeza.

Los nuevos partidos políticos contarán con registro nacional y financiamiento público a partir del 1 de julio, y participarán en la elección de 2027.

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cehr