Guadalupe Taddei: registro de nuevos partidos son decisiones técnicas y constitucionales

En el inicio de la discusión sobre las solicitudes de registro de cinco organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos nacionales, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aseguró que las resoluciones del Consejo General estarán sustentadas en criterios “técnicos, jurídicos y constitucionales”, y no en consideraciones políticas.

La discusión se dio al concluir un proceso de 18 meses de revisión que incluyó la verificación de más de 1.2 millones de afiliaciones, 921 asambleas válidas y la fiscalización de los recursos ejercidos por las organizaciones aspirantes, procedimiento que derivó en multas por más de 4.8 millones de pesos y la apertura de siete investigaciones adicionales.

“La decisión que hoy nos corresponde no es política. No se decide aquí si una organización nos resulta cercana o lejana, si compartimos o no sus planteamientos. El parámetro de nuestra decisión es uno solo: el cumplimiento de la Constitución, de la ley y de las reglas que fueron conocidas por todas las organizaciones desde el inicio del proceso”, afirmó.

La funcionaria destacó que la revisión involucró a órganos centrales y desconcentrados del INE y no se limitó al cumplimiento de requisitos numéricos, sino que también incluyó aspectos relacionados con la integridad del proceso, la libertad de afiliación, la legalidad en el uso de recursos y la congruencia democrática de los documentos básicos.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral ı Foto: Cuartoscuro

Las organizaciones México Tiene Vida, Que Siga la Democracia, Construyendo Sociedades de Paz y Somos México celebraron sus respectivas asambleas nacionales constitutivas, requisito indispensable dentro del procedimiento para obtener el reconocimiento como partido político nacional.

“Por eso la valoración de hoy no se limita a una suma de asambleas o afiliaciones. El cumplimiento cuantitativo es necesario, pero no siempre es suficiente”, señaló.

En materia de fiscalización, las organizaciones reportaron ingresos superiores a 52 millones de pesos y gastos por más de 44 millones. La revisión de esos recursos derivó en 730 observaciones técnicas y en la imposición de multas por un monto global de más de 4.8 millones de pesos.

Asimismo, el Consejo General ordenó la apertura de siete procedimientos oficiosos para profundizar en hechos que aún requieren investigación adicional.

Taddei advirtió que, en caso de obtener el registro, las nuevas fuerzas políticas deberán asumir obligaciones en materia de transparencia, democracia interna, igualdad de género y prevención de la violencia política contra las mujeres.

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LMCT