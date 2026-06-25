Tras revisión

Paz y Somos México logran registro ante INE; rechazan a ‘Que Siga la Democracia’

La negativa de registro se debió a irregularidades; Somos México deberá cambiar su nombre, emblema y colores

Sesión del Consejo
Sesión del Consejo Foto: Cuartoscuro
Por:
Tania Gómez

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el registro como partido político de las organizaciones Paz y Somos México.

Éste último deberá cambiar su nombre, emblema y colores, al considerar que “cuenta con una identidad nacional sumamente arraigada al país”.

Asimismo, se les negó el registro a las organizaciones México tiene Vida y Que Siga la Democracia, por incumplir cifras de afiliaciones, asambleas y la participación de ministros de culto en éstas, entre otras irregularidades.

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