Avanza el registro de 4 partidos; INE batea a 1

Rueda de prensa de los dirigentes de Somos México, el pasado 19 de mayo.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad los proyectos de resolución para otorgar el registro como partidos políticos nacionales a cuatro organizaciones ciudadanas, mientras que negó la solicitud de una quinta agrupación por incumplir los requisitos legales.

Durante la sesión privada extraordinaria, las consejerías avalaron los registros a la organización Paz, México Tiene Vida, Somos México y Que Siga la Democracia, cuyos expedientes serán sometidos este jueves al Consejo General del INE.

El Dato: De aprobarse el dictamen, el 1 de julio de 2026 las cuatro agrupaciones recibirán su registro y podrán acceder a prerrogativas y prepararse para el proceso electoral de 2027.

De acuerdo con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, las cuatro organizaciones acreditaron el número mínimo de afiliaciones y asambleas exigidas por la ley para constituirse como fuerzas políticas nacionales. Durante la discusión, se dio a conocer la llegada de un informe reservado remitido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) relacionado con las organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos.

La secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, explicó que el documento fue recibido la noche del martes y que contiene información sensible protegida por un convenio de intercambio de información. Sin embargo, aclaró que no podía detallar el contenido y que las consejerías tendrían acceso al expediente bajo mecanismos especiales de consulta.

256 mil afiliaciones registró el partido ante el INE

La intervención provocó reclamos de varios integrantes de la comisión, quienes señalaron que no se les proporcionara información concreta y cuestionaron que el asunto se presentara al inicio de la sesión.

La consejera Carla Humphrey criticó la forma en que se notificó el tema y reclamó que no se explicara la relevancia del documento. “Si llegó ayer (martes), pues cuál es la información que nos están compartiendo”, reprochó.

En el mismo sentido, el consejero Arturo Castillo sostuvo que la comisión sólo fue informada de la existencia de un oficio, sin conocer su contenido. “No se nos está presentando ninguna información. Solamente se nos está informando que el día de ayer (martes) se recibió un oficio por parte de la UIF”, señaló.

Por su parte, el consejero Uuc-kib Espadas cuestionó que el documento no hubiera sido distribuido inmediatamente después de su recepción. “Si hay información lo suficientemente grave para irrumpir en esta sesión, esa información debió haber sido compartida inmediatamente después de que se recibió”, afirmó.

La presidenta de la comisión, Norma Irene de la Cruz, aclaró que en ningún momento se planteó posponer la discusión de los registros y sostuvo que el único propósito era informar a las consejerías sobre la existencia del reporte.

En este contexto, la comisión también aprobó el proyecto para redistribuir el financiamiento público y las prerrogativas de los partidos políticos a partir del 1 de julio de 2026.

El acuerdo contempla la incorporación de los cuatro nuevos partidos sin aumentar la bolsa total de recursos.

Cada una de las nuevas fuerzas políticas recibiría alrededor de 73.7 millones de pesos para actividades ordinarias durante el segundo semestre del año.

Las resoluciones y el esquema de financiamiento serán discutidos y votados por el Consejo General del INE en su sesión programada para este jueves.