Claudia Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en Palacio Nacional.

El rey Felipe VI de España aterrizó en México y, de inmediato, se dirigió a Palacio Nacional para reunirse con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lo que marca una nueva etapa de diálogo tras el distanciamiento de más de 7 años.

El encuentro, de carácter institucional, tiene como objetivo principal desahogar una agenda de diálogo sobre el estado actual y el futuro de las relaciones diplomáticas y bilaterales entre ambas naciones

Poco después de las 16:00 horas, el jefe del Estado español aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en donde fue recibido por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco.

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A bordo de una camioneta dispuesta para su traslado y escoltado por un amplio despliegue policial, recorrió sin contratiempos las calles capitalinas hasta la sede del Poder Ejecutivo Mexicano.

Su arribo a Palacio Nacional fue por la parte frontal, sobre la Plancha del Zócalo que hoy se encuentra ocupada por el Fan Fest instalado con motivo del Mundial que este año alberga México.

En punto de las 16:22 horas, el jerarca español llegó frente a la Puerta de Honor de Palacio, de la que salió la mandataria federal, Claudia Sheinbaum, para recibirlo.

Previo al encuentro, la Presidenta adelantó que se trataría de una breve conversación en la que buscaría abordar el llamado a que el estado español reconozca a los pueblos originarios y se pida perdón por los agravios cometidos durante el periodo de Conquista, petición que fue planteada desde el sexenio pasado y llegó a abrir un diferendo entre ambas naciones.

Así fue el recibimiento del rey Felipe VI

El rey Felipe VI hizo su arribo al Palacio Nacional de forma solitaria, caminando directamente hacia donde se ubicaba la mandataria mexicana.

Al aproximarse a la posición de la Presidenta de la República, ambos jefes de Estado procedieron a saludarse de mano.

Durante este acto protocolario, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el monarca español intercambiaron una sonrisa ante los asistentes.

Inmediatamente después, ambos líderes políticos ingresaron juntos al interior de las instalaciones de Palacio Nacional.

Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida, que se desarrolló en el Salón Embajadores de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y del Reino de España; posteriormente, se realizó la toma de fotografía oficial del encuentro.

Rey Felipe VI asistirá al partido España vs Uruguay del Mundial 2026

En el marco de su gira oficial por territorio mexicano, el rey Felipe VI de España va a visitar Guadalajara, donde el monarca presenciará el esperado compromiso mundialista entre las selecciones de España y Uruguay.

El duelo, catalogado como uno de los enfrentamientos más atractivos de la fase de grupos, pondrá frente a frente a dos realidades distintas en el torneo.

El combinado español llega a la capital jalisciense con la confianza en alto tras asegurar una contundente goleada en su última presentación.

Por su parte, la escuadra uruguaya encara el compromiso con la presión de ajustar su funcionamiento táctico, urgida de un resultado positivo para evitar comprometer su permanencia en la justa internacional.

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JVR