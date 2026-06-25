‘Coincidimos en fortalecer la relación bilateral’, afirma Sheinbaum tras reunión con rey Felipe VI.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el rey de España, Felipe VI, sostuvieron una reunión bilateral en Palacio Nacional para fortalecer los vínculos políticos, económicos y culturales entre ambas naciones.

“Coincidimos en fortalecer la relación bilateral en beneficio de nuestras naciones”, agregó la mandataria federal.

Durante este encuentro formal, las autoridades de los dos países coincidieron en la importancia de consolidar una agenda de trabajo conjunta que redunde de manera directa en el beneficio mutuo y consolide los nexos históricos existentes.

La Presidenta de México reveló los detalles del evento a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de la red social X. En su publicación, calificó el diálogo con el monarca español como un encuentro de carácter cordial, donde se abordaron de manera prioritaria los lazos históricos y las coincidencias contemporáneas que unen a los dos territorios en el ámbito internacional.

“En Palacio Nacional, tuvimos una cordial reunión con el rey de España, Felipe VI. Conversamos sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España”, escribió Claudia Sheinbaum.

En Palacio Nacional, tuvimos una cordial reunión con el rey de España, Felipe VI. Conversamos sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España.



Coincidimos en fortalecer la relación bilateral en beneficio de… pic.twitter.com/SUDTere1SG — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 26, 2026

Consolidación de Acuerdos y Delegaciones oficiales

La sesión de trabajo incluyó una mesa formal con las comitivas oficiales de ambos países. En esta reunión ampliada se dieron cita diversos funcionarios institucionales y representantes de las delegaciones diplomáticas con el fin de detallar los mecanismos operativos para dar seguimiento a los acuerdos orientados al beneficio de las dos naciones.

Los mandatarios expresaron su plena coincidencia respecto a la necesidad de potenciar la cooperación internacional y el entendimiento político continuo.

Con estas acciones institucionales, el Gobierno de México y la Corona española refrendaron una vía de comunicación directa basada en el respeto mutuo, el reconocimiento de la historia y el desarrollo integral de sus sociedades hacia el porvenir.

Los mandatarios de ambas naciones encabezaron una mesa de trabajo de alto nivel acompañada por sus respectivas comitivas diplomáticas. ı Foto: tomada de X: @Claudiashein.

Retoman relación bilateral tras “pausa”

El intercambio institucional sirvió como un espacio propicio para conversar a fondo sobre la relevancia y el papel fundamental que poseen los pueblos originarios a lo largo del desarrollo de la historia compartida. Las partes destacaron la trascendencia de reconocer estas raíces culturales como un elemento indispensable dentro de los vínculos que conectan directamente a la sociedad mexicana con la española en el entorno global actual.

En las imágenes oficiales del encuentro, se puede apreciar a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, vistiendo un traje sastre oscuro con detalles bordados tradicionales, mientras camina y conversa de manera directa con el rey de España, Felipe VI, quien porta un traje formal de rayas diplomáticas, en los pasillos de la sede del Poder Ejecutivo federal.

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JVR