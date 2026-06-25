Los temas de este jueves

Mañanera de Sheinbaum: 25 de junio del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece diálogo con los diversos representantes de los medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México

Claudia Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa.
Claudia Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa. Foto: Archivo.
Por:
Yulia Bonilla

Este jueves 25 de junio de 2026, desde la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Te puede interesar

- Invictos: 9 de 9

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

TE RECOMENDAMOS:
Claudia Sheinbaum, en conferencia sobre el proyecto Oasis de BC, ayer.
Prevén menor consumo de gas

Que sea renovable casi el 40% de la energía del país, la meta del sexenio

FGR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Oleada de licencias acelera cierre de actual Legislatura
Van más de 30 en ambas cámaras

Ola de licencias acelera el cierre legislativo


Google Reviews