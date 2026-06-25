CSP cumple años y anuncia plan de energías verdes

LA PRESIDENTA, ayer, en festejos por el triunfo del Tri y su cumpleaños

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró ayer por partida doble: por la mañana y la tarde festejó su cumpleaños número 64 dentro de Palacio Nacional, desde donde también disfrutó del tercer partido de la primera fase mundialista de la Selección Mexicana, el cual terminó con una contundente victoria del tricolor.

“¡Felicidades a nuestra Selección Nacional! Su entrega, esfuerzo y pasión nos llenan de orgullo. Gracias por darnos tantas alegrías y por representar con grandeza a México. ¡Vamos con todo!”, escribió en su cuenta de la red social X, donde también compartió un video en el que celebra el triunfo de México al frente de un televisor en el que vio el partido, acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba.

El Dato: al terminar como líder del Grupo A, la Selección Mexicana aseguró que el siguiente partido de dieciseisavos de final se juegue en el Estado Azteca de la CDMX.

Apenas unos minutos antes, la mandataria celebró el primer tanto del seleccionado nacional: “Gooooooool, goooooooool. ¡Vamos México!”.

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Más temprano, durante su conferencia matutina de ayer, la mandataria federal resaltó que México ha transmitido un mensaje de felicidad hacia el mundo, por la manera de vivir la justa deportiva y además la recepción que le ha dado a los extranjeros que visitan el país.

“(El mensaje es) alegría, felicidad, emoción. Ayer (martes), con el juego de Colombia, los colombianos aquí casi se van al Ángel. Los coreanos, aunque les ganamos, pero también han celebrado. Entonces, lo que se muestra es cómo es el pueblo de México: amigable, que recibe con los brazos abiertos a quien viene a México, y la alegría que genera”, dijo.

Con su esposo celebra el triunfo del equipo tricolor. ı Foto: Cuartoscuro y Especial

Comentó que los triunfos que ha tenido el equipo tricolor llenan de ánimo a la población mexicana: “Y estamos contentos. Cuando el pueblo está contento, estamos contentos. Y, además, estamos contentos porque ha ganado la Selección. Y por eso, toda la suerte y toda la buena vibra de todo el pueblo de México a la Selección. Mucha suerte a la Selección el día de hoy”.

Y aunque al cierre del evento prefirió no dar un pronóstico del marcador, y en su lugar hizo una quiniela entre los reporteros de la fuente, dijo enfática: “Va a ganar la Selección”.

POZOLE Y PASTEL. En cuanto a su celebración de cumpleaños, Sheinbaum Pardo comentó que se quedaría en Palacio Nacional a disfrutar de su platillo favorito, el pozole, junto a su esposo, Jesús María Tarriba, y que más adelante convivirá con otros familiares para festejar, ya que por la tarde la movilidad en la Ciudad de México se vería afectada por los cierres y saturación en las calles, debido al juego entre México y República Checa en el Estadio Azteca.

Antes, disfrutó su platillo favorito en compañía de su cónyuge. ı Foto: Cuartoscuro y Especial

“No. Voy a comer aquí con mi esposo, porque como juega la Selección justamente, está difícil llegar al Centro para la familia; entonces, ya el domingo vamos a comer con la familia”, explicó. Más tarde, en su cuenta de Instagram, difundió una foto con su esposo, mientras comían pozole rojo.

Al cierre de su conferencia de prensa mañanera, la mandataria federal cortó pastel y lo compartió con las personas allí presentes. Mientras tanto, al exterior de Palacio Nacional, en la esquina de la calle de Moneda, un pequeño grupo de personas se juntó y le llevó mariachi para que le cantaran “Las mañanitas”.

A lo largo del día, Sheinbaum Pardo recibió varias felicitaciones por parte de funcionarios y políticos.

Una de ellas fue la del embajador de Estados Unidos en México, Ronald

Johnson, quien en redes sociales compartió una fotografía junto a la mandataria, de quien dijo ser testigo de su trabajo en favor con la población y también de abonar a la colaboración bilateral.

Por la mañana, repartió pastel a los asistentes a la mañanera. ı Foto: Cuartoscuro y Especial

“Feliz cumpleaños, Presidenta @Claudiashein. He podido constatar de primera mano su compromiso con servir al pueblo de México y fortalecer la cooperación entre nuestros países. Espero seguir trabajando juntos en beneficio de nuestras naciones. Que Dios la bendiga en el año que comienza”, escribió.

Más tarde, el representante diplomático también celebró el triunfo del tricolor en la justa mundialista: “¡Felicidades, México! Esta fue una victoria impresionante. Les deseo un éxito continuo. La Copa Mundial de la FIFA está iluminando a nuestros dos países”.

Asimismo, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, escribió: “Celebramos el cumpleaños de nuestra Presidenta @Claudiashein, una lideresa mundial que con su inteligencia, valentía, honestidad y profundo amor al pueblo hace de #México un país más humano y justo. Le mandamos un abrazo”.

En tanto, la dirigencia nacional de Morena también felicitó a la Presidenta y destacó su liderazgo, compromiso con la soberanía nacional y la continuidad del proyecto de transformación impulsado por la Cuarta Transformación.

“Muchas felicidades a nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum. Su liderazgo ha sido fundamental para fortalecer la soberanía nacional, defender los intereses del pueblo y consolidar la Transformación que millones de mexicanas y mexicanos respaldan”, señaló la dirigente partidista, Ariadna Montiel.

Que sea renovable casi el 40% de la energía del país, la meta del sexenio

| Por Yulia Bonilla |

Que al menos el 38 por ciento de la energía en el país provenga de fuentes renovables es la meta que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha fijado para finales del sexenio, para lo cual se planea la incorporación de 32 mil megawatts (mw), de los que, poco más de dos terceras partes, también serán generados con recursos naturales.

La mandataria destacó que este proyecto resultará histórico y benéfico para el medio ambiente del país, debido a que, en las últimas tres décadas, la producción energética se centró en fuentes fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón, que han resultado altamente contaminantes, por lo que abonan a los efectos del cambio climático.

El Dato: La mandataria proyecta consolidar la producción mexicana de litio con la creación de la empresa estatal Litio para México (LitioMx) y el desarrollo del Plan Sonora.

Con el plan implementado, estimó que el consumo de gas natural disminuirá hacia finales del gobierno y crecerá la energía generada con fuentes renovables, además de que esto contribuirá a los planes para proveer energéticos con justicia social.

“Esto es algo histórico, único. Un esfuerzo enorme para beneficio del pueblo de México, del país, de la nación, y de la soberanía energética, porque implica importar menos de lo que estamos importando actualmente de gas natural… Es realmente un esfuerzo muy, muy, importante. Yo felicito a la Secretaría de Energía, a Emilia (Calleja) y a todo el equipo (de la CFE), porque es algo histórico en México y de muchísimos beneficios: de soberanía, de beneficios ambientales que fortalecen la soberanía energética y generan justicia social”, expresó.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González, explicó que para cumplir tal objetivo se incorporarán 32 mil mw de capacidad al sistema, de los cuales 22 mil —es decir, 70 por ciento— se generará con tecnologías renovables como la producción fotovoltaica, eólica, termosolar, geotérmica.

La funcionaria federal detalló que 79 por ciento de los 32 mil mw serán producidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al expresar que: “La forma en la que generamos nuestra energía y la forma en la que cuidamos el medio ambiente, porque estas tecnologías no son contaminantes, también, como consecuencia, eso va a tener un impacto muy positivo en la reducción de la dependencia nacional al gas natural que se importa desde EU”, detalló.

González Escobar resaltó que el Gobierno federal garantiza la prevalencia del Estado sobre la generación de energía eléctrica, para que, al final de esta administración, quedará como responsable del 61 por ciento de la producción nacional y se diversificará la matriz energética.

La inversión estimada del proyecto es de 739 mil millones de pesos, de los que 20.8 por ciento corresponde a recursos privados, 36.6 por ciento con financiamiento estatal y 2.6 por ciento será mixto.

La secretaria de Energía especificó que, con la meta establecida para final del sexenio, se busca que el 38 por ciento de la energía sea de origen renovable, para lo cual se incrementará en 140 por ciento la generación eléctrica con fuentes fotovoltaicas, en 90 por ciento con geotermia y en 70 por ciento con energía eólica y, 18 por ciento con el mantenimiento en centrales hidroeléctricas.

González Escobar puntualizó que actualmente la Secretaría de Energía tiene en proceso 50 plantas fotovoltaicas que representan siete mil 859 mw y 17 centrales eólicas con cuatro mil 701 mw y están por asignarse dos mil 159 mw. Con ello, aseguró, se evitarán 69 millones de toneladas de CO2 en 2030.

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, anunció dos proyectos emblemáticos hacia la transición energética: el primero, Oasis, que combinará energía solar con una central fotovoltaica de 72 mw, almacenamiento con baterías con un sistema de 20 mw e hidrógeno verde que se almacenará en celdas de combustible en Baja California Sur.

El segundo es la Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado, ubicada en Sonora, donde, una vez concretada, alcanzará una capacidad total de mil mw, lo que la convertirá en la más grande de América.

CSP descarta pérdida de control petrolero por pacto con Petrobras

| Por Yulia Bonilla |

Luego del Memorando de Entendimiento (MoU) entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la brasileña Petrobras, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que dicho acuerdo abra la puerta a algún riesgo, como la posibilidad de que la empresa mexicana pierda el control petrolero.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal ratificó que la idea es que haya un acompañamiento tecnológico, de transferencia tecnológica y confirmó que esto permitirá, en su momento, que ambos puedan explotar el Golfo de México.

22.2 por ciento, el aumento de refinación de Pemex en 1T2026

La Presidenta negó que dicha alianza replique a futuro las tensiones que hubo entre Pemex y Repsol durante administraciones anteriores, ya que no se firmará algún contrato que signifique tal escenario, pero sí uno en el que ayude a mantener la meta de producir 1.8 millones de barriles diarios.

“No somos Calderón. Tenemos claro que es el fortalecimiento de Pemex. Es aprovechar el conocimiento de una empresa pública para mejorar y tener la posibilidad de garantizar 1.8 millones de barriles diarios, que es a lo que nos comprometimos. Entonces, no, obviamente no vamos a firmar un contrato que signifique la pérdida de control de Pemex de ninguna manera”, declaró.

El Dato: La producción de Petrobras el año pasado aumentó 11 por ciento en su comparación anual, derivado de la exploración en aguas profundas y ultraprofundas.

La mandataria reiteró que la importancia de este acuerdo se basa, entre otras cosas, en que Petrobras ha desarrollado técnicas muy relevantes de exploración de petróleo, tanto en aguas profundas como en aguas someras, lo que permite que lo que podría explotarse en 10 años, se reduzca a cerca de tres años y en algunos casos en año y medio.

Asimismo, destacó que a la empresa brasileña lo que le interesa es la experiencia de México en la mejoría de fertilizantes. “No solamente es de allá para acá, sino también de aquí para allá”.

Refirió además que la idea es que haya acompañamiento tecnológico, transferencia tecnológica y la posibilidad incluso de que las dos empresas juntas, Pemex y Petrobras, puedan explotar alguna zona del Golfo.

La mandataria añadió además que Petrobras también ha hecho muchos avances en temas de biocombustibles; es decir, combustibles que vienen de vegetales, de biomasa, tanto de la caña de azúcar, como de otras fuentes.

“Por ejemplo, tienen una investigación de la producción de biodiésel con maguey mexicano, aquí también hay una investigación en Yucatán. Entonces, lo que queremos es fortalecer la investigación científica también y de desarrollo tecnológico en otras materias, además del petróleo y el gas”, sostuvo.