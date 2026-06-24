Sheinbaum apuesta por garantizar 38% de energía renovable a finales de sexenio

La Presidenta de México y la titular de Energía, este miércoles en Palacio Nacional.

Para finales del sexenio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha fijado como otra de sus metas que al menos el 38 por ciento de la energía en el país provenga de fuentes renovables.

La mandataria consideró durante su conferencia de prensa que este proyecto resultará histórico, luego de que durante las últimas tres décadas se centró la producción energética con base en fuentes fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón, que además son altamente contaminantes que abonan al cambio climático.

Estimó que con el plan echado a andar, el consumo de gas natural disminuirá hacia finales del gobierno y crecerá la energía generada con fuentes renovables, además de que esto contrubirá a los planes de generar justicia social.

“Esto es algo histórico, único con un esfuerzo enorme para el beneficio del pueblo de México, del país, de la nación y de la soberanía energética, porque implica importaciones de lo que estamos importando totalmente… Es realmente un esfuerzo muy, muy importante y otro que va a hacer la Secretaría de Energía, a todo el equipo porque es algo histórico en México y de muchísimos edificios de soberanía de gobernanza ambiental que fortalece la soberanía energética y genera justicia social”, dijo esta mañana en Palacio Nacional.

La titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González, explicó que para cumplir tal objetivo se incorporarán 32 mil MW de capacidad al sistema, de los cuales 22 mil -es decir, 70 por ciento- se generará con tecnologías renovables como la producción fotovoltaica, la eólica, la termosolar, la geotérmica.

Además, 79 por ciento de estos 32 mil MW serán producidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“La forma en la que generamos nuestra energía y la forma en la que cuidamos el medio ambiente, porque estas tecnologías no son contaminadas. También, como consecuencia también eso va a tener un impacto muy positivo en la reducción de la dependencia del gas natural”, dijo.

Además, resaltó que se garantizará la prevalencia del Estado para la producción eléctrica, para quedar al final de esta administración como responsable del 61 por ciento y además, se diversificará la matriz energética.

La inversión estimada es de 739 mil millones de pesos, de los que 20.8 por ciento vendrá de los privados.

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FGR