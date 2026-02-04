Presenta Luz Elena González los logros de Pemex al 2025 y las inversiones y proyectos estratégicos para 2026

Durante la Mañanera del Pueblo encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Secretaría de Energía (SENER), Luz Elena González Escobar, destacó que, por primera vez en años, Petróleos Mexicanos (Pemex) registra un desendeudamiento del 20% en 2025 respecto a 2018, lo que marca un punto de inflexión tras el periodo neoliberal en el que la deuda de la empresa creció casi 130 por ciento y perdió capacidad de refinación en un 50 por ciento.

En compañía del director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, enfatizó que, al cierre de 2025, la empresa pública reportó avances significativos en su fortalecimiento financiero y en sus principales indicadores operativos como resultado de la implementación del Plan Estratégico 2025-2035, presentado en agosto pasado de manera coordinada por la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como Pemex y Banobras.

Este fortalecimiento financiero, dijo, ha sido reconocido por las principales calificadoras internacionales como Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s, que mejoraron la nota crediticia de la empresa pública del Estado, reflejando una mayor solidez y viabilidad financiera, derivado del trabajo conjunto instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el ámbito operativo, gracias a la integración vertical, en 2025 Pemex logró estabilizar la producción de petróleo, al tiempo que duplicó su capacidad de refinación generando productos de mayor valor: gasolinas, diésel y turbosina, alcanzando un procesamiento de 1.2 millones de barriles diarios de crudo, en comparación con los 600 mil que se producían en 2018, detalló.

Luz Elena González subrayó que, aunado a estas acciones y al combate al comercio ilícito de combustibles, las ventas se han incrementado y en los últimos meses de 2025 el incremento de la comercialización de productos de mayor valor creció en 7.8%. “Es decir, avanzamos en la recuperación de nuestra infraestructura y de nuestra estructura productiva del país”, apuntó.

Asimismo, enfatizó el avance en la reactivación de la industria petroquímica y de fertilizantes, con un crecimiento del 21% en su producción, contribuyendo al apoyo del campo mexicano y a recuperar la autosuficiencia alimentaria del país.

La secretaria de Energía mencionó que, de cara al 2026, Pemex prevé un incremento de 34% en la inversión productiva, tanto pública como mixta en proyectos estratégicos y también se está avanzando en la parte de sustentabilidad con planes para reducir las emisiones contaminantes y avanzar en nuevas tecnologías.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR