En un año, deuda de Pemex cayó 20%, destaca Secretaría de Energía

Durante 2025, la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) consiguió ser reducida en 20 por ciento, lo cual fue descrito por la secretaria de Energía, Luz Elena González, como un hecho no visto en años y que, además, fue objeto de reconocimiento internacional.

“Por primera vez en 2025 se redujo en 20 por ciento la deuda de Pemex total. Eso es un resultado que no se había visto en años y que además es reconocido a nivel internacional, no solo porque lo digamos nosotros y que es un dato duro de la empresa, sino porque lo están reconociendo los mercados”, declaró durante la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum.

Luz Elena González resaltó que estos resultados se dan luego de que durante 10 años del periodo pasado de neoliberalismo, el endeudamiento de la empresa creció 130 por ciento, lo cual la convirtió en la petrolera más endeudada a nivel global.

Subrayó que con los planes de recuperación para Pemex, echados a andar desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se consiguió ponerse al corriente con las obligaciones financieras, que incluyó el pago a proveedores.

“No se faltó en ningún momento a ninguna obligación financiera en los mercados financieros de la empresa, pero además se dio paso al pago de proveedores. Esto ya tiene resultados que van más allá solo de hacer frente a todas a todas las obligaciones financieras, como lo va a decir el director. Tenemos un resultado muy muy bueno en 2025 con los instrumentos que puso en marcha Hacienda”, dijo.

Destacó que la estrategia llevó a que calificadoras relevantes como Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s, han mejorado ya la calificación crediticia de Pemex.

Por la parte operativa, se mejoró la operación de Pemex al lograr una integración vertical que ha permitido una mejor operación y reducción de los costos, al haberse estabilizado la producción de crudo para surtir las refinerías.

La situación, recalcó, también llevó a que la producción de 600 mil barriles de crudo en 2018 se elevara a 1.2 millones.

Afirmó que las acciones de combate al comercio ilícito crecieron y esto llevó a que se incrementaran 7.8 por ciento las ventas en los últimos meses del año pasado.

Otro crecimiento observado es el de 21 por ciento en la producción de fertilizantes, lo que a su vez tuvo un impacto positivo para el campo mexicano.

