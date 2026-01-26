Anuncia la Secretaria de Energía, Luz Elena González, el regreso de CFE a mercados internacionales

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), en su emisión de deuda internacional, este 22 de enero, obtuvo la más alta sobresuscripción nunca antes registrada por la empresa, informó la Secretaria de Energía, encabezada por Luz Elena González.

Agregó que en su regreso a los mercados financieros internacionales y después de 16 meses de ausencia, la CFE alcanzó 10,451 millones de dólares en demanda máxima, equivalente a una sobresuscripción de 7 veces, mostrando el interés y confianza de inversionistas internacionales en la empresa productiva del Estado.

La operación se estructuró en dos partes:

Bono bullet a 8 años, con tasa indicativa de 6.04%, cuyos recursos serán destinado al refinanciamiento de deuda, fortaleciendo de manera significativa el perfil financiero de la CFE.

Bono amortizable a 25 años, con tasa de 6.50%, y vida media de 12 años, cuyos recursos serán destinados al financiamiento de proyectos de inversión.

En un comunicado, Luz Elena González compartió que las notas están previstas para ser calificadas Baa2 (Moody’s), BBB (S&P) y BBB- (Fitch), alineada con todas las obligaciones de deuda existente de la empresa.

Este regreso de la CFE a los mercados internacionales marcó un antes y un después en el posicionamiento financiero de la empresa.

Tres logros que marcan un hito para CFE y para el mercado mexicano:

Demanda extraordinaria en ambos tramos: la respuesta de los inversionistas a nivel global posiciona esta emisión como la más demandada en la historia de la CFE en mercados internacionales, mostrando confianza en la CFE, sus finanzas y sus planes de inversión hacia adelante. La demanda fue tan fuerte que el mercado aceptó los bonos sin pedir un incentivo extra, tanto el bono bullet a 8 años como el bono amortizable a 25 años, confirmando disciplina financiera y un diseño transaccional óptimo. Diferenciales históricos mínimos vs la deuda país en mercados internacionales: 38 pb en el tramo a 8 años y 40 pb en el tramo a 25 años; casi 50 pb por debajo de la emisión internacional de septiembre de 2024. Es decir, los inversionistas pidieron el diferencial más bajo histórico vs la deuda soberana del país en mercados internacionales. Lo que marcó un precedente positivo para futuras valoraciones de CFE y una marca de referencia para otros emisores del sector energético.

La transacción confirmó la confianza de los inversionistas institucionales globales, reduce el costo de financiamiento a niveles récord, y establece nuevas referencias positivas para emisiones futuras del sector energético mexicano.

La CFE reafirmó su compromiso con una gestión financiera responsable que permite garantizar un suministro eléctrico confiable, competitivo y de calidad para las familias y las empresas del país.

