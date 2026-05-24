Sheinbaum convoca a informe nacional de ‘Rendición de cuentas’ el 31 de mayo

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el 31 de mayo encabezará un informe nacional de Rendición de cuentas, con el que, explicó, buscará conmemorar los dos años del triunfo nacional del llamado Segundo Piso de la Cuarta Transformación, así como celebrar las conquistas sociales alcanzadas y reiterar la defensa de la soberanía nacional.

Sheinbaum Pardo hizo el anuncio del informe durante el evento de entrega de tarjetas de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, realizado en Teapa, Tabasco.

Ahí, la mandataria federal informó que el acto no se concentrará en la Ciudad de México, sino que se realizará de manera simultánea en las principales plazas públicas del país.

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“Quiero hacerles una invitación (...) decidí que voy a hacer un informe el domingo 31 de mayo, pero en vez de que todos vayamos a la ciudad, en cada plaza de las 32 entidades de la República vamos a conectarnos para que se escuche el informe. Se llama Rendición de cuentas”, expresó.

La Presidenta explicó que el objetivo será presentar un balance sobre el origen y evolución del movimiento político que encabeza, así como sobre las acciones implementadas por su administración y la relación entre el gobierno y la ciudadanía.

“Que explique justamente lo que estamos explicando hoy: de dónde venimos, de dónde surgió el movimiento (...) por qué hay que seguir fortaleciendo la Transformación y, sobre todo, los gobiernos de pueblo”, señaló.

Durante su mensaje también vinculó el llamado a participar con una defensa de la soberanía nacional y aseguró que México mantiene una posición independiente frente a otros países.

“México no es colonia de nadie, no somos protectorado de nadie. México, a mucha honra y a mucho orgullo y con mucho trabajo, es un país libre, independiente y soberano”, afirmó.

En el acto, Sheinbaum también hizo una defensa del legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y sostuvo que su administración busca dar continuidad al proyecto político iniciado en 2018.

Asimismo, destacó algunos programas sociales impulsados por gobiernos recientes, como las pensiones para adultos mayores, apoyos para personas con discapacidad, becas y proyectos de infraestructura, además de mencionar nuevas iniciativas implementadas durante su administración.

La mandataria cerró su mensaje reiterando los principios que, afirmó, deben guiar al movimiento: “No mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México”.

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