¿De qué murió Javier Coello, ‘El fiscal de hierro’?

Javier Coello con un ejemplar de su libro de memorias 'El fiscal de hierro'.

En una noticia que conmocionó al mundo de la política mexicana, el abogado Javier Coello Trejo, conocido como ‘El fiscal de hierro’, falleció a los 77 años de edad, según informaron personas cercanas y confirmó posteriormente su familia.

Coello Trejo fue una figura relevante para la política mexicana desde los años 70 y 80, pues ocupó varios cargos públicos, siendo el más importante el de Subprocurador de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

¿De qué murió Javier Coello Trejo, ‘El fiscal de hierro’?

Este domingo, el senador del PVEM, Manuel Velasco, informó el fallecimiento del abogado Javier Coello Trejo, lo cual fue posteriormente confirmado por la familia de ‘El fiscal de hierro’.

🕊️🇲🇽 Muere el abogado Javier Coello a los 77 años



Murió Javier Coello Trejo, conocido como “El fiscal de hierro”, a los 77 años. La noticia generó mensajes de condolencias y reconocimiento a su trayectoria en la abogacía y el servicio público.https://t.co/3TaVMic7XS… pic.twitter.com/CALLDk4EyV — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 24, 2026

A través de una esquela, la familia Coello Zuarth agradeció las muestras de afecto que se expresaron hacia el abogado y se refirió a él como una persona que “vivió con lealtad, honestidad y amor”.

Pero, ¿de qué murió Javier Coello Trejo? Hasta el momento, no existe una fuente oficial que brinde más información sobre las causas de muerte del abogado.

No obstante, medios de comunicación habían informado en días anteriores que Coello Trejo se encontraba hospitalizado en la Ciudad de México, debido a complicaciones de salud, cuya causa tampoco se informó.

🚨Fallece el abogado Javier Coello Trejo, conocido como ‘El Fiscal de Hierro’



“Su ejemplo es un legado para la comunidad jurídica del país y la sociedad civil”, escribió el senador del PVEM, Manuel Velasco.



Familiares de Coello Trejo informaron que será velado este domingo en… pic.twitter.com/xLdTAnwzub — Azucena Uresti (@azucenau) May 24, 2026

Javier Coello Trejo tenía 77 años de edad al momento de su muerte, por lo que se presume que su fallecimiento siguió a complicaciones naturales de salud debido a su avanzada edad.

¿Por qué le decían ‘El fiscal de hierro’ a Javier Coello?

Javier Coello, nacido en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en octubre de 1948, fue abogado y ocupó varios cargos públicos, siendo el más relevante el ya mencionado en la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

Como subprocurador de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico, coordinó operativos que derivaron en detenciones importantes, como el del líder criminal Miguel Ángel Félix Gallardo, en 1989, así como el del líder sindical Joaquín Hernández “La Quina”, en el mismo año.

Asimismo, coordinó la detención de más de mil 200 funcionarios públicos, exfuncionarios y empresarios vinculados a fraudes estatales. Lo anterior le valió su apodo de “El fiscal de hierro”.

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